La chica de 14 años baleada por su novio está muy grave: qué se sabe del brutal episodio

La menor recibió un disparo en la frente y tuvo seis paros cardíacos. Su novio de 16 años está detenido.

Tras recibir el tiro, la adolescente se encuentra internada en grave estado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil.

Un adolescente de 16 años le pegó un tiro en la cabeza a su novia de 14 . Tras la agresión, la menor quedó internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

El hecho es investigado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El adolescente fue detenido y declaró ante la fiscal Mariana Baqueiro, a quien le explicó su versión sobre lo ocurrido y las circunstancias en las que su novia terminó con un tiro en la cabeza.

Durante su declaración, el joven sostuvo que el disparo salió de manera accidental. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza, en Mar del Plata. Ahora, los investigadores buscan determinar cómo ocurrió el episodio y qué pasó dentro de la vivienda.

Mientras el imputado permanece en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán, la causa está caratulada como “tentativa de homicidio agravado”.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil. Tiene una única herida de bala en la zona frontal de su cráneo. Desde ese centro de salud confirmaron que la menor permanece internada en terapia intensiva. “Al tratarse de una menor judicializada, no podemos dar más información”, señalaron.

En cuanto al arma utilizada, fue encontrada descartada y posteriormente secuestrada por los investigadores, que ahora buscan determinar su procedencia y establecer quién era su propietario. Por el momento, ese dato no pudo ser confirmado y forma parte de las principales líneas que se siguen dentro de la investigación.

El arma será sometida a una pericia balística, un estudio clave para determinar si se trata de la pistola utilizada durante el episodio. Los especialistas también deberán analizar distintos elementos vinculados al disparo para establecer, entre otras cuestiones, cómo se produjo el impacto y en qué circunstancias se habría gatillado el arma.

"Esperamos lo peor"

En paralelo, familiares y amigos de la joven difundieron mensajes a través de las redes sociales y pidieron una cadena de oración por su recuperación. En ese contexto, uno de sus primos contó cómo atraviesa la familia las horas más críticas desde que ocurrió el hecho.

“Está muy mal, está peleando por su vida. Lamentablemente, esperamos lo peor porque no hay ninguna mejoría”, expresó el familiar, visiblemente afectado por el estado de la adolescente.

Según relató, desde el viernes hasta este lunes la joven sufrió seis paros cardíacos. Los episodios más graves, explicó, ocurrieron durante la noche: tuvo dos paros con apenas tres segundos de diferencia, por lo que los médicos debieron trabajar para estabilizarla.

El primo contó además que, mientras la familia recibía este lunes el parte médico, la adolescente sufrió otro paro cardíaco. “Nos dijeron que hay que esperar lo peor, y es lo que no queremos”, expresó con angustia al referirse a la incertidumbre que atraviesan sus familiares.

En cuanto a las circunstancias del hecho, el familiar señaló que la familia considera que el disparo pudo haber sido accidental, aunque la Justicia continúa investigando lo ocurrido para determinar cómo se produjo el episodio.