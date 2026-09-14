La contundente declaración de la forense que complicó a Pity Álvarez por el crimen de su vecino

La profesional explicó ante el tribunal cómo fueron las heridas que sufrió Cristian Díaz y aportó detalles relevantes para la acusación contra el músico.

Pity Álvarez, llegando a la audiencia del juicio por el asesinato de su vecino Cristian Díaz.

Este lunes se reanudó el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez , acusado por el crimen de un vecino, luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara el viernes el pedido de su defensa para apartar a los tres jueces que llevan adelante el debate.

En la audiencia de este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, tomó varios testimonios, uno de los más importantes fue el de Angélica Cristina Bustos , integrante del Cuerpo Médico Forense, que realizó la autopsia de la víctima Cristian Díaz.

Bustos fue contundente durante su declaración y dijo que la autopsia reveló que “fueron disparos a corta distancia. La experta también afirmó que la víctima tenía cuatro heridas de bala en el rostro y la cabeza, y por la dirección de los disparos, el tirador debía estar ubicado del lado izquierdo de Díaz.

En su declaración vía Zoom, la forense además señaló que en una de las fotos de la autopsia se podía observar pólvora sobre la mejilla de Díaz, un indicio de que los disparos fueron efectuados a corta distancia.

Las declaraciones que complican a Pity Álvarez

A lo largo de la audiencia, Bustos también confirmó que Díaz murió como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos y de una hemorragia interna.

La declaración de la médica había comenzado semanas atrás, pero fue interrumpida durante la jornada anterior después de que el músico comenzara a sentirse mal.

Luego de Bustos, declaró la médica legista Mariela Biazoni Rolla. Lo hizo también por Zoom y explicó que durante el examen que le realizó al imputado éste respondía de manera coherente a las preguntas y comprendía las indicaciones que le daba.

“Cuando uno le pregunta al causante su nombre, apellido, le pide que se saque la remera para el examen, y lo hace, comprendía lo que uno le estaba solicitando”, detalló.

La tercera testigo de la jornada fue médica Celmina Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense y especialista en neurología, quien también declaró por videollamada y recordó el examen físico que le realizaron a Pity. Según explicó, en ese momento el músico tenía una parálisis facial del lado izquierdo, que era secuela de un accidente que había sufrido unos diez años antes.

Guzmán también señaló que el acusado podía mantenerse de pie y caminar, aunque tenía un trastorno de la marcha que también estaba relacionado con aquel accidente en moto, de acuerdo a lo que indicó.

La defensa del cantante intentar frenar el juicio

La continuidad del debate fue confirmada el viernes después de que la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara la recusación presentada por la defensa contra los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Sebastián Queijeiro, abogado de Pity Álvarez.

Baños y Queijeiro cuestionaron distintas decisiones tomadas durante el juicio y sostuvieron que podían generar en Pity un temor sobre la imparcialidad del tribunal. En un escrito de 14 páginas, Casación rechazó el planteo y consideró que esas diferencias no justificaban apartar a los jueces.

Sin embargo, los abogados volvieron a intentar frenar la reanudación del debate. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y plantearon que el fallo de Casación todavía no está firme, por lo que la continuidad del juicio debería suspenderse.

También cuestionaron que la Cámara haya rechazado la recusación sin realizar la audiencia oral ni producir las pruebas ofrecidas.

En paralelo, la defensa abrió otro frente vinculado con la salud de Pity. En un escrito presentado ante el Juzgado Civil N°4 por Silvina Congiu, hermana del músico y patrocinada por Baños y Quejeiro, pidieron la intervención urgente de la Asesoría de Incapaces en la causa penal. La solicitud busca que ese organismo participe en las audiencias y resguarde los derechos de Pity, a partir del deterioro de su estado psíquico y físico que, según sostiene la presentación, atraviesa el músico.