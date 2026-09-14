ANMAT prohibió implantes falsificados y un ecógrafo robado: los detalles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) publicó este lunes en el Boletín Oficial tres disposiciones. Estas prohíben en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de productos con irregularidades graves. Un desinfectante de superficies sin datos obligatorios, un ecógrafo y sus transductores robados y tornillos para implantes quirúrgicos falsificados y vencidos que fueron reacondicionados con fechas de vencimiento falsas.

La primera prohibición, establecida por la disposición 5730/2026 , alcanza al desinfectante de superficies Clean On, cuyas unidades no presentan datos de lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento ni dosis de uso, y que llevan un segundo rótulo con gráficas de microorganismos. La investigación comenzó a partir de denuncias sobre su comercialización sin registro ante la ANMAT.

El producto figuraba como elaborado por la firma Nolor S.R.L., pero el organismo comprobó que el rótulo de la muestra no coincidía con los aprobados y que las inscripciones del establecimiento y sus productos habían sido dadas de baja. La firma, además, estaba inhibida para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios. La ANMAT concluyó que el desinfectante fue elaborado y comercializado por una firma que no era su titular ante el organismo, lo que lo convierte en un producto ilegítimo cuyas condiciones de manufactura y formulación son desconocidas.

La segunda prohibición, por disposición 5722/2026, afecta a un ecógrafo Doppler color portátil Mindray (modelo MX7), un transductor cardiológico Mindray (modelo P4-2s) y un transductor lineal Mindray (modelo L13-3Ns). Los tres equipos fueron robados el 15 de julio del interior de un automóvil estacionado en Quilmes, perteneciente a un empleado de la firma titular del registro que había finalizado su jornada laboral en el Sanatorio Urquiza. Los productos, registrados bajo la titularidad de Digimed S.A. y clasificados como productos médicos de riesgo II, fueron prohibidos porque se desconoce su estado actual de conservación y no puede acreditarse su legítima fiscalización.

Tornillos para implantes vencidos y falsificados: el caso más grave de las tres prohibiciones

El tercer y más grave de los casos corresponde a la disposición 5738/2026, que prohíbe tornillos para implantes quirúrgicos comercializados bajo la denominación "Bio Asist-Implants", hallados durante una inspección realizada el 28 de mayo en la firma Ortopedia Implant's de la ciudad de San Juan.

Los inspectores encontraron tornillos con fechas de vencimiento originales ya cumplidas y etiquetas externas que extendían artificialmente su plazo de uso. En uno de los casos, el tornillo había sido fabricado en noviembre de 2017 y su vencimiento original era noviembre de 2022, pero llevaba un segundo rótulo con fecha límite de uso en marzo de 2028: seis años de extensión falsa sobre un implante quirúrgico ya vencido. En otro caso, un tornillo transversal fabricado en julio de 2013 y vencido en julio de 2018 tenía un rótulo falso con fecha hasta enero de 2028.

Las empresas consultadas detectaron diferencias en los logotipos, los rótulos, los materiales de empaque y el código de barras, y confirmaron que los envases no eran originales y que los tornillos habían sido manipulados por terceros. La ANMAT clasificó los productos como falsificados, vencidos y reacondicionados con fechas de vencimiento vigentes, los definió como productos médicos de riesgo III destinados a ser