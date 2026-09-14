Cinco mujeres iban a visitar a la Virgen del Milagro y terminaron atropelladas por un borracho

Cerca de las cinco de la mañana las mujeres fueron embestidas en plena peregrinación.

La Policía trabajó durante la madrugada en el tramo de la Ruta 9 donde cinco mujeres fueron atropelladas. Foto: Qué Pasa Salta.

Cinco mujeres que caminaban para participar de la celebración de la Virgen del Milagro fueron atropelladas por un motociclista que conducía alcoholizado. Todo sucedió en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional N° 9 y las peregrinas debieron ser trasladadas a dos hospitales.

El grupo había partido desde Apolinario Saravia y avanzaba por sus propios medios hacia la Catedral Basílica de Salta. Cerca de las cinco de la mañana, cuando las mujeres pasaban por la zona de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes, una motocicleta las embistió.

Los servicios de emergencia asistieron a las cinco víctimas en el lugar. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos, de General Güemes, mientras que las otras tres ingresaron al hospital San Bernardo, en la capital provincial.

El motociclista conducía alcoholizado

Después del choque, los agentes sometieron al conductor de la moto a un test de alcoholemia. El resultado marcó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Cabe recordar que en Salta rige la tolerancia cero para quienes conducen cualquier tipo de vehículo. La normativa prohíbe circular después de consumir alcohol, incluso cuando la graduación detectada sea inferior a los límites que todavía se aplican en otras jurisdicciones.

El accidente ocurrió de noche, en un tramo utilizado tanto por vehículos como por grupos de fieles que se desplazan a pie durante varios días. En las jornadas previas a la procesión aumenta la circulación por las rutas salteñas, con peregrinos que llegan desde distintos departamentos de la provincia y recorren cientos de kilómetros.

La información policial indicó que ninguna sufrió heridas de gravedad y que todas estaban fuera de peligro.

Las mujeres viajaban por su cuenta

Las cinco peregrinas integraban un grupo reducido que había organizado el viaje de forma independiente. No estaban inscriptas en la plataforma habilitada para registrar los recorridos hacia la Catedral, y por ese motivo, tampoco formaban parte del esquema de acompañamiento preventivo preparado por la Policía de Salta.

La Catedral Basílica recibe a miles de peregrinos como las mujeres atropelladas, en especial durante las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro. (Foto: Todo Salta)

El sistema fue preparado especialmente para una celebración que moviliza a miles de personas desde zonas rurales, pueblos y ciudades del interior. Algunos contingentes avanzan durante la madrugada para evitar las temperaturas más altas, aunque esa elección también los expone a la oscuridad y a los vehículos que circulan por las rutas.

Las autoridades recomendaron utilizar prendas visibles, caminar en grupos organizados y comunicar previamente cada itinerario. También solicitaron a los automovilistas y motociclistas que reduzcan la velocidad, mantengan distancia y presten atención ante la presencia de personas sobre la banquina.

Miles de peregrinos llegan a Salta

La Fiesta del Milagro se desarrolla cada septiembre y culmina el día 15 con la procesión del Señor y la Virgen del Milagro por las calles de la capital salteña. La tradición se remonta a 1692 y convoca a fieles provenientes de diferentes puntos del país.

Para la edición de 2026, el gobierno provincial dispuso alrededor de 5.000 policías en tareas de seguridad, acompañamiento y ordenamiento. La cobertura sanitaria reunió además a más de 250 personas, con ambulancias, puestos médicos y nodos de asistencia distribuidos en los principales caminos de ingreso.

El operativo incluye un mapa digital para consultar rutas, distancias y lugares de descanso. Defensa Civil, la Policía y los equipos de salud también trabajan en parajes por los que pasan los contingentes más numerosos antes de entrar a la ciudad.