Anses mantiene la inscripción a su programa destinado a jóvenes que buscan capacitarse mientras están fuera del mercado laboral.

El bono anual de Anses de $420.000 para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan: requisitos y cómo anotarse

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , mantiene abierta la convocatoria a su prestación destinada a acompañar a jóvenes en su formación escolar y profesional con pagos mensuales que pueden llegar hasta $420.000 al año.

Este beneficio funciona como una ayuda económica para aquellos que buscan capacitarse mientras están fuera del mercado laboral.

Se trata de las Becas Progresar , un programa que cuenta con tres líneas , aunque dos de ellas se encuentran cerradas: Progresar Obligatorio (para finalizar estudios primarios o secundarios) y Progresar Superior (carreras universitarias o terciarias).

En septiembre 2026, la única que permanece con inscripciones habilitadas para los interesados que cumplan los requisitos es Progresar Formación Profesional, también conocida como Progresar Trabajo.

Qué es la línea Progresar Trabajo 2026 y quiénes pueden acceder a ella

Esta línea dentro de las Becas Progresar está orientada a respaldar económicamente a quienes realizan cursos de formación profesional y capacitación en oficios con rápida salida laboral. Estos cursos deben estar avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y orientados a mejorar condiciones de empleabilidad e inserción en el mercado laboral.

Esta ayuda de ANSES está destinada a jóvenes que realicen cursos de formación profesional y capacitación en oficios.

Esta beca no solo asegura un ingreso mensual, sino que también suma una certificación de formación que puede mejorar las chances de conseguir un empleo formal más adelante.

La convocatoria abrió el 27 de abril y estará activa hasta el 27 de noviembre de 2026. Para solicitar el beneficio económico, los aspirantes deben cumplir con distintas condiciones exigidas por la administración pública. Los principales requisitos son:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente.

Edad : tener entre 18 y 24 años, aunque el límite puede extenderse hasta 40 años para personas sin trabajo formal registrado

: tener entre 18 y 24 años, aunque el límite puede extenderse hasta 40 años para personas sin trabajo formal registrado Situación laboral : no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

: no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para cobrar, es obligatorio contar con una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del titular.

Cómo anotarse al Progresar Trabajo de la ANSES 2026

La inscripción es gratuita y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Registrarse en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.

Enviar el formulario y verificar que los datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso.

El programa Progresar Trabajo puede representar un ingreso de $420.000 al año.

Una vez finalizado el registro, comenzará el proceso de evaluación. Desde la ANSES se analizarán los ingresos personales y del grupo familiar para determinar si el aspirante cumple con el requisito socioeconómico. En paralelo, se realizará una comprobación académica para verificar la condición de alumno regular. Esta instancia se llevará adelante mediante los datos proporcionados por cada institución educativa. El resultado final de la solicitud será publicado en la plataforma Progresar.

De cuánto es el monto de la beca Progresar Trabajo en septiembre 2026

A diferencia de otras prestaciones sociales, la línea Progresar Trabajo no cuenta con actualizaciones mensuales por inflación y sus aumentos se fijan de manera discrecional.

En septiembre 2026, este programa representa un pago de $35.000 que se cobrará todos los meses durante la duración exacta del curso de formación profesional en el que el beneficiario se inscribió. Esto puede representar un ingreso anual de $420.000.

Sin embargo, quienes estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año, siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

Los beneficiarios pueden verificar el estado de su liquidación de forma virtual a través de las plataformas oficiales. Se debe ingresar al sitio web o a la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección de consultas, el sistema informará si existe un pago asignado para el mes en curso.