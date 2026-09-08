Anses confirmó un pago de $78.000 en septiembre 2026: quiénes cobran el programa Acompañamiento Social (PAS)

La ANSES mantiene el pago de una prestación destinada a determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Quiénes pueden acceder.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano , mantiene en septiembre 2026 el pago de una prestación social destinada a personas en situación de vulnerabilidad sin posibilidades de acceder a un trabajo. Esta ayuda económica es liquidada todos los meses de forma directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ).

Se trata del programa Acompañamiento Social (PAS) , que reemplazó al anterior Potenciar Trabajo , dado de baja en febrero de 2024. A diferencia de otras prestaciones otorgadas por el organismo previsional, esta ayuda no tiene un ajuste mensual por inflación . Y al no haber ningún anuncio, en el noveno mes del año continuará en $78.000, valor en el que está congelado desde su creación.

El programa está dirigido principalmente a personas de 50 años o más que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años . También contempla algunos casos vinculados a situaciones especiales. Funciona como un complemento económico para promover la inclusión social y el bienestar de las familias para que alcancen su autonomía mediante el desarrollo de sus capacidades.

El programa Acompañamiento Social reemplazó al anterior Potenciar Trabajo.

Una de las claves para formar parte de este programa es haber estado inscripto en el anterior Potenciar Trabajo. Esos beneficiarios fueron reubicados de forma automática dentro de este esquema. Además, la prestación en estos momentos no tiene un padrón abierto. Es decir, quienes no forman parte actualmente del programa no pueden solicitar el beneficio pese a cumplir con los requisitos.

Por otro lado, mediante la Resolución 90/2026, Capital Humano extendió recientemente la vigencia del programa de 24 a 48 meses, por lo que continuará funcionando al menos hasta abril de 2028.

Cómo se liquida el programa Acompañamiento Social

A diferencia de los haberes previsionales o las asignaciones familiares, esta prestación no cuenta con un calendario público masivo ordenado por terminación de DNI. La ANSES deposita los $78.000 en mano directamente en la cuenta bancaria o caja de ahorro habitual declarada por el titular. Habitualmente, el pago se realiza el quinto día hábil de cada mes.

Quienes deseen confirmar si son beneficiarios del PAS pueden verificarlo a través de la plataforma oficial Mi ANSES o el portal Mi Argentina, ingresando su número de CUIL y Clave de Seguridad Social en el apartado “Mis cobros”. Allí es posible consultar las prestaciones correspondientes al mes en curso.

El valor de esta prestación se mantiene en $78.000 desde su creación.

Cuáles son los requisitos para cobrar el plan Acompañamiento Social

Para mantener la condición de beneficiario del Programa Acompañamiento Social, se deben cumplir los requerimientos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales obligaciones figuran:

Presentar la documentación que acredite cumplimiento de los controles de salud para mujeres embarazadas.

Presentar la documentación que certifique el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto de los menores a cargo.

Acreditar la regularidad escolar de los niños y niñas menores de 18 años a cargo.

Realizar los cursos de capacitación específicos en la plataforma digital Formando Capital Humano.

Qué pasa con los titulares del programa Volver al Trabajo

Este año, el Gobierno nacional decidió descontinuar Volver al Trabajo, un programa que había creado junto al plan Acompañamiento Social con la disolución del Potenciar Trabajo. Por ello, desde agosto pasado ya no efectúa los pagos correspondientes a esta ayuda económica.

Capital Humano decidió dar de baja Volver al Trabajo, uno de los programas que había creado para reemplazar al Potenciar Trabajo.

Ante esta situación, organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) fueron a la Justicia para reactivar los giros de dinero, pero recientemente un fallo de la Cámara Federal de San Martín revocó el recurso que obligaba a mantener las acreditaciones. Ahora, el reclamo escaló con una presentación ante la Corte Suprema, que deberá definir si este programa finalmente vuelve a estar vigente.