Nuevos montos de SUAF y AUH en septiembre: cuánto y cuándo se cobra la asignación de Anses 2026

La ANSES confirmó los valores actualizados al noveno mes del año. Montos, actualizaciones, topes y más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los montos actualizados en septiembre 2026 de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ) para trabajadores en relación de dependencia , monotributistas , jubilados con menores de 18 años a cargo y otros beneficiarios.

Los nuevos valores se oficializaron a través de la Resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Guillermo Héctor Arancibia , titular de ANSES . Como ocurre todos los meses, el organismo previsional aumenta sus prestaciones de acuerdo a la variación de la inflación de dos meses atrás publicada por el INDEC . Para el caso puntual de septiembre, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de agosto, que fue de 2,1%.

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar ( IGF ), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores” de forma mensual. Con la última actualización, este oscila entre los $1.192.505 y los $6.314.898.

Pueden acceder al SUAF trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros beneficiarios.

Sin embargo, existen algunos límites. Si un integrante cobra más de $ 3.157.449 por mes, excluye al grupo familiar entero del cobro de las asignaciones familiares, “aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido” en conjunto.

Con el nuevo aumento, así quedan los montos:

Ingresos familiares de hasta $1.192.505 : $77.025 por hijo.

: $77.025 por hijo. Ingresos familiares de entre $1.192.505,01 y $1.748.924 : $51.958.

: $51.958. Ingresos familiares de entre $1.748.924,01 y $2.019.189: $31.427.

$31.427. Ingresos familiares de entre $2.019.189,01 y $6.314.898: $16.217.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el valor de la asignación familiar por hijo dependerá de la categoría:

Categoría A: $77.025.

$77.025. Categoría B: $51.958.

$51.958. Categoría C: $31.427.

$31.427. Categorías D, E, F, G y H: $16.217.

A través del SUAF, la ANSES también abona prestaciones de pago único.

Todas las prestaciones que se pagan a través del SUAF

ANSES también paga mediante el SUAF distintos montos únicos por nacimiento prenatal, adopción, casamiento. Estos son los valores actualizados:

Nacimiento : haber único de $89.782,00, el cual se deposita de forma íntegra en mano al 100% de su valor neto, sin descuentos ni retenciones.

: haber único de $89.782,00, el cual se deposita de forma íntegra en mano al 100% de su valor neto, sin descuentos ni retenciones. Adopción : pago único de $536.774, sin descuentos.

: pago único de $536.774, sin descuentos. Matrimonio : $134.430 abonados por única vez. Si cumplen las condiciones, pueden reclamarlo ambos cónyuges.

: $134.430 abonados por única vez. Si cumplen las condiciones, pueden reclamarlo ambos cónyuges. Ayuda Escolar Anual: $55.672, sin tope de ingreso familiar.

El nuevo valor de la AUH y la fecha de cobro en septiembre 2026

En el noveno mes del año, los titulares de la AUH y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a percibir $154.031 brutos por cada hijo, de los cuales se liquida el 80% neto en mano ($123.224,80) mensual y el 20% restante ($30.806,20) queda retenido hasta la presentación del formulario de Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, la cifra bruta escalará a $501.537, abonándose en mano el 80% equivalente a $401.229,60, mientras que el 20% retenido alcanzará los $100.307,40.

La AUH de ANSES vuelve a subir en septiembre 2026.

Como es habitual, la fecha de pago dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario. En septiembre, el calendario comenzará el martes 8 y continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

viernes 11 de septiembre DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

lunes 14 de septiembre DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

martes 15 de septiembre DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

miércoles 16 de septiembre DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Ante cualquier duda, se puede consultar el cronograma ingresando a Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.