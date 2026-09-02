El hombre fue declarado responsable por dos hechos cometidos durante la convivencia con la víctima. La Fiscalía había pedido 11 años.

Abusó de una niña de 11 años en Neuquén y recibió una condena de casi 10 años.

Nueve años y seis meses de prisión efectiva, esa fue la condena que recibió R.R.C. por los abusos sexuales cometidos contra una niña de 11 años en la ciudad de Neuquén . El tribunal consideró los agravantes planteados durante el juicio y resolvió la pena por unanimidad.

La condena fue comunicada este miércoles durante una audiencia de lectura de veredicto realizada en la Ciudad Judicial. Los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina y la jueza Natalia Pelosso integraron el tribunal que intervino tanto en el juicio como en la audiencia de determinación de pena.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre marzo y junio de 2020, cuando la víctima tenía 11 años y convivía con R.R.C. en una vivienda de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, fueron dos hechos independientes de abuso sexual contra la misma niña. El hombre fue declarado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber aprovechado esa convivencia.

El fiscal del caso, Gastón Medina, había solicitado una pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo durante la audiencia de determinación de pena. Para fundamentar ese pedido, el fiscal enumeró una serie de circunstancias que consideró agravantes. Entre ellas, mencionó la afectación provocada en la víctima, la diferencia de edad, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad socioeconómica y familiar y el uso de violencia y amenazas.

El juicio de responsabilidad en marzo y ahora el de pena fueron realizados en la Ciudad Judicial de Neuquén.

También destacó que los hechos no habían ocurrido en una única oportunidad, sino que se trató de dos episodios independientes cometidos contra la misma víctima. Como único elemento atenuante, Medina había señalado que el acusado no tenía antecedentes penales.

La Defensoría había pedido una pena más alta

Durante el juicio de cesura, realizado el pasado 31 de agosto, también se conoció el pedido de la representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo. La funcionaria había solicitado que el hombre recibiera una pena de 12 años de prisión efectiva, por considerar la gravedad de los hechos y las circunstancias en las que fueron cometidos.

Tras escuchar a las partes y analizar los argumentos presentados, el tribunal resolvió por unanimidad que los agravantes planteados por las partes acusadoras debían ser considerados al momento de establecer la sanción.

Finalmente, fijó la pena en 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Un tribunal colegiado resolvió imponerle al condenado una pena de 6 años de cárcel efectiva. Sebastián Fariña Petersen

Ahora deberán conocerse los fundamentos

La audiencia de este miércoles permitió conocer el resultado de la determinación de pena, pero todavía resta conocer los fundamentos completos de la decisión.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la sentencia completa será remitida a las partes dentro del plazo legal. Allí estarán desarrollados los argumentos utilizados por el tribunal para establecer la condena.

El caso llegó a esta instancia luego de que R.R.C. fuera declarado penalmente responsable por los dos abusos sexuales cometidos contra la niña durante el período en que convivían.

La identidad del condenado se mantiene bajo sus iniciales con el objetivo de preservar a la víctima y evitar cualquier posibilidad de identificación.