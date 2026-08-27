Los insólitos pedidos que hizo el hombre detenido por abusar de su hijastra de 11 años y dejarla embarazada

Alberto Martín Del Valle fue detenido tras estar prófugo durante 14 años. En las últimas horas se conocieron las exigencias que solicitó desde la cárcel.

Un gran operativo se realizó para lograr la detención de Alberto Martín Del Valle , quien estuvo 14 años prófugo . El hombre está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando ella tenía apenas 11 años y dejado embarazada.

La investigación comenzó en 2009 , en la localidad bonaerense de Puan. Según consta en la causa, la menor habría sido víctima de abusos reiterados por parte de la entonces pareja de su madre, quien presuntamente la amenazaba para evitar que contara lo que estaba sucediendo.

Tras varios intentos fallidos para capturarlo, este domingo fue detenido en Florencio Varela. Por el momento, el acusado permanece detenido en una Comisaría de Coronel Pringles, luego de que las autoridades decidieran modificar el destino que inicialmente estaba previsto, un complejo penitenciario en Bahía Blanca.

Los insóilitos pedidos que hizo el hombre detenido por abuso

En las últimas horas, según precisaron desde La Brújula 24, el acusado por abuso sexual y dejar embarazada a una menor de edad, dio a conocer sus exigencias.

De acuerdo a lo que se conoció, el abusador pidió no compartir calabozo con ningun otreo preso, y expuso que si llega a ser trasladado, que sea a una unidad cercana a su familia en el Gran Buenos Aires.

Del Valle manifestó que no pretende ser enviado ni a la Unidad Penal Nº4 de Villa Floresta ni a la cárcel de Saavedra. Estas posibilidades fueron analizadas desde que quedó a disposición de la Justicia.

El lunes se negó a declarar durante una audiencia realizada por videoconferencia y desde entonces se aguardaba la definición sobre su alojamiento.

La presentación que hizo la defensa: una causa "prescripta"

Desde la defensa del detenido se presentó un habeas corpus a Casación para solicitar su liberación inmediata. El argumento central es que el delito de abuso sexual por el que Del Valle era buscado habría prescripto en 2022.

La Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó este miércoles el habeas corpus. La resolución fue firmada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan.

"Rechazar el habeas corpus originario" presentado por el defensor oficial Pablo Andrés Radivoy y, al mismo tiempo, "ordenar al Juzgado de Garantías interviniente que la situación procesal del imputado sea resuelta con la mayor celeridad posible", detallaron.

Abusó a su hijastra y lo atraparon después de estar prófugo14 años: la pista clave de una iglesia.

El motivo por el que podría seguir detenido

Desde la defensa plantean que el 17 de junio pasado, el Juzgado de Garantías había declarado extinguida la acción penal y dispuesto su sobreseimiento respecto de los hechos investigados en la causa iniciada en 2009. El argumento era que, si la acción estaba prescripta, cualquier detención vinculada con ese expediente resultaba ilegal.

De igual manera, el fallo incorpora un dato clave. El 7 de agosto pasado la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías revocó la decisión del Juzgado de Garantías que había declarado prescripta la acción penal por abuso sexual con acceso carnal agravado y aborto en grado de tentativa.

La Cámara consideró que, de igual manera, podría seguir detenido en el marco de una causa acumulada por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El caso detrás del abusador detenido 14 años después

Del Valle fue detenido el domingo 23 de agosto en un complejo de departamentos de Florencio Varela, durante un operativo realizado por la DDI de Dolores.

Cuando las autoridades llegaron hasta él, se presentó como "Fernández". Para los investigadores, durante los años que permaneció prófugo habría utilizado distintas identidades y se habría desplazado por diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en 2009, cuando su hijastra tenía 11 años. Una prueba genética determinó con un 99,99% de probabilidad que Del Valle era el padre del bebé que la víctima gestaba.