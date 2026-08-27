Fuertes lluvias, vientos de más de 90 km/h y más de un metro de nieve: alerta naranja del SMN

La inestabilidad climática sigue siendo una constante a finales de agosto, donde además hay expectativas por lo que podría ocasionar la llegada de la Tormenta de Santa Rosa. En este contexto, se advirtió por la presencia de varios fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este jueves 27 de agosto.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

Alerta por intensas nevadas de hasta 150 cm

La alerta naranja emitida por el SMN advierte por la presencia de nevadas. Ese extremo será afectado por caída de nieve fuerte y persistente, con acumulaciones de entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de alerta.

El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, que podrían reducir la visibilidad debido a la nieve en suspensión. Y afectará a la zona cordillerana de Mendoza.

Asimismo, rige otra alerta amarilla por nevadas que afectará al sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros.

También se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Fuertes lluvias: a qué zonas afectará la alerta

El organismo también indicó que rige una alerta amarilla por lluvias en el centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut.

En esas zonas se esepran lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el período de alerta, que podrían ser mayores en algunos puntos. En las zonas de mayor altura también podría nevar.

Alerta por vientos que superarán los 90 km/h

Además, se indicó que rige otra alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Los vientos alcanzarán al oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta y del oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el centro de San Juan y de Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el sureste de Chubut.

Finalmente, la alerta amarilla por viento Zonda afectará el centro de San Juan. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.