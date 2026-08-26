Solicitan allanar el departamento de la sindicalista que compró el piso de abajo de Cristina Kirchner

La solicitud fue hecha para determinar si el dinero utilizado para su compra está relacionado con la presunta defraudación en la UOM.

Una sindicalista cercana a La Cámpora compró el departamento debajo de Cristina Kirchner , en San José 1111, y ahora piden allanarlo para que se lleve adelante una investigación a fin de determinar si el dinero utilizado para su adquisición está o no relacionado con la potencial defraudación en la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ), con la que la mujer tiene un contrato millonario.

La defensa de los tres sindicalistas que promovieron la intervención del gremio fue quienes, en el día de hoy, solicitaron allanar la propiedad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la petición fue presentada ante el juez federal Julián Ercolini , quien está al frente de la investigación de una denuncia que enfrentan María Soledad Calle y Abel Furlán , quien fuera titular de la UOM, en concepto de los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

La presentación fue firmada por el abogado Yamil Castro Bianchi, el cual tiene representación de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, que se presentaron como querellantes en la causa y que son opositores a Furlán.

La misma expresa: “Solicitamos que se profundice la investigación acerca del origen de los fondos utilizados para la adquisición del referido inmueble y que se examine, como hipótesis investigativa, si parte de los fondos eventualmente provenientes de las maniobras aquí investigadas pudieron haber sido posteriormente destinados a la adquisición, administración o incorporación de bienes al patrimonio de Calle”,

En este contexto, el expediente lleva adelante la investigación contra Calle y Furlán por un contrato que fue firmado en el mes de febrero del año 2023 al otorgarle a la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), de la cual la sindicalista cumple la función de vicepresidenta, la administración de parte de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica.

Desde entonces, el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM se lo quedó la empresa.

El mismo fue un negocio que habría tenido una ganancia de alrededor de $100 millones al mes, pero lo que más llamó la atención fue que Calle figuraba en la nómina de empleados de la UOM. Además, es la representante del sindicato ante los organismos internacionales.

Por eso, desde la denuncia, Ercolini solicitó a distintos organismos oficiales documentación de la empresa, obteniendo los libros contables. Asimismo, en el expediente se consignan los registros bancarios, con sus movimientos correspondientes a los últimos dos años.

El patrimonio de la sindicalista se incrementó

Tras el contrato cerrado con la UOM, el patrimonio de Calle se incrementó de manera acelerada. En tal sentido, en el mes de agosto del año 2025 adquirió el 50% de un BMW M135 XDrive, valuado en US$ 70.000, según un documento oficial. También obtuvo el primer piso de San José 1111.

Fue el abogado Castro Bianchi quien contribuyó con el aporte de la documentación oficial en relación a dicha operación y el informe de dominio da cuenta que la compra se hizo por la suma de US$ 189.000.

Al respecto, en declaraciones a La Nación, Calle sostuvo: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, pero la compra se acreditó al igual que su condición de empleada del gremio, así como su función en la empresa USEM, la cual es la que administra los aportes de los afiliados metalúrgicos.