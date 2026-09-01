Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La Quiniela La Neuquina dejó este martes una jornada para el recuerdo. La Primera no anduvo con rodeos y puso arriba al 82, la Pelea, un número que suele despertar comentarios encendidos entre los jugadores de las agencias patagónicas.
La Vespertina, en tanto, trajo al 72, la Sorpresa, un cabeza que no defrauda a quienes lo siguen de cerca y que llegó para agitar las últimas horas de la tarde neuquina.
El cierre de la noche lo tuvo al 08, el Incendio, como protagonista, sellando una jornada que combinó conflicto, asombro y fuego en partes iguales.
La Previa
Cabeza: 1217
1° 1217, 2° 0723, 3° 1267, 4° 1607, 5° 2296, 6° 2608, 7° 5682, 8° 3890, 9° 8541, 10° 4823
El Primero
Cabeza: 4782
1° 4782, 2° 2521, 3° 1031, 4° 1862, 5° 2257, 6° 2546, 7° 3237, 8° 3872, 9° 4216, 10° 5659
La Matutina
Cabeza: 1146
1° 1146, 2° 0513, 3° 7595, 4° 1532, 5° 6038, 6° 5199, 7° 3097, 8° 3042, 9° 7142, 10° 4900
La Vespertina
Cabeza: 1072
1° 1072, 2° 0825, 3° 1095, 4° 1097, 5° 0937, 6° 4073, 7° 5453, 8° 3522, 9° 4354, 10° 2917
La Nocturna
Cabeza: 0008
1° 0008, 2° 0800, 3° 1274, 4° 2065, 5° 2011, 6° 2719, 7° 7536, 8° 7759, 9° 0869, 10° 4722
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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