Neuquén La Mañana Quiniela La Neuquina Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre

La Quiniela La Neuquina dejó este martes una jornada para el recuerdo. La Primera no anduvo con rodeos y puso arriba al 82, la Pelea, un número que suele despertar comentarios encendidos entre los jugadores de las agencias patagónicas.

La Vespertina, en tanto, trajo al 72, la Sorpresa, un cabeza que no defrauda a quienes lo siguen de cerca y que llegó para agitar las últimas horas de la tarde neuquina.

El cierre de la noche lo tuvo al 08, el Incendio, como protagonista, sellando una jornada que combinó conflicto, asombro y fuego en partes iguales.