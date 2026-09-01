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Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Por Héctor Bolillo
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre

La Quiniela La Neuquina dejó este martes una jornada para el recuerdo. La Primera no anduvo con rodeos y puso arriba al 82, la Pelea, un número que suele despertar comentarios encendidos entre los jugadores de las agencias patagónicas.

La Vespertina, en tanto, trajo al 72, la Sorpresa, un cabeza que no defrauda a quienes lo siguen de cerca y que llegó para agitar las últimas horas de la tarde neuquina.

El cierre de la noche lo tuvo al 08, el Incendio, como protagonista, sellando una jornada que combinó conflicto, asombro y fuego en partes iguales.

La Previa

Cabeza: 1217
1° 1217, 2° 0723, 3° 1267, 4° 1607, 5° 2296, 6° 2608, 7° 5682, 8° 3890, 9° 8541, 10° 4823

El Primero

Cabeza: 4782
1° 4782, 2° 2521, 3° 1031, 4° 1862, 5° 2257, 6° 2546, 7° 3237, 8° 3872, 9° 4216, 10° 5659

La Matutina

Cabeza: 1146
1° 1146, 2° 0513, 3° 7595, 4° 1532, 5° 6038, 6° 5199, 7° 3097, 8° 3042, 9° 7142, 10° 4900

La Vespertina

Cabeza: 1072
1° 1072, 2° 0825, 3° 1095, 4° 1097, 5° 0937, 6° 4073, 7° 5453, 8° 3522, 9° 4354, 10° 2917

La Nocturna

Cabeza: 0008
1° 0008, 2° 0800, 3° 1274, 4° 2065, 5° 2011, 6° 2719, 7° 7536, 8° 7759, 9° 0869, 10° 4722

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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