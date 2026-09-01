Neuquén capital comenzará la jornada fresca, pero ascenderá en el transcurso del día. En la cordillera y el sudoeste provincial rige una alerta amarilla por nevadas.

¿Siguen las temperaturas templadas en Neuquén?: así estará el tiempo en la capital y dónde puede nevar.

El inicio de septiembre llega con dos escenarios bien diferentes en la provincia de Neuquén . Mientras en la capital se espera un martes que comenzará fresco, con temperaturas que subirán durante la tarde y sin precipitaciones importantes, en el sector cordillerano y sudoeste provincial el panorama será más complicado por la llegada de nevadas persistentes.

En la ciudad de Neuquén , el martes comenzará con temperaturas bajas y cielo con nubosidad variable. El termómetro se ubicará alrededor de los 3 grados durante las primeras horas y avanzará hacia una máxima cercana a los 18°C, en una jornada que tendrá condiciones más agradables durante la tarde.

El viento será débil y no se espera una jornada con ráfagas significativas. Se estima que la velocidad constante estará cercana a los 9 km/h y las ráfagas llegarían solo a los 11 km/h.

La ciudad quedará al margen de la alerta por nieve emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia se concentra en otro sector de la provincia, donde las condiciones comenzarán a desmejorar durante la noche.

Claudio Espinoza

Alerta amarilla por nevadas en el sudoeste

El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el sudoeste de Neuquén, que comenzará a regir este martes y se extenderá hasta el miércoles.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Además, en las zonas de menor altura no se descarta que la precipitación pueda presentarse en forma de lluvia, por lo que las condiciones pueden variar de acuerdo con la altitud.

Qué puede pasar en las zonas cordilleranas

El escenario más complejo se concentrará durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones favorecerá la acumulación de nieve en los sectores más elevados.

Por eso, quienes tengan previsto circular por las rutas de la zona cordillerana durante esas horas deberán prestar especial atención al estado de los caminos y a las actualizaciones de los organismos oficiales. La presencia de nieve y hielo puede generar sectores resbaladizos y reducir la visibilidad.

El SMN también aconseja que, ante la necesidad de circular durante un episodio de estas características, los vehículos estén preparados para transitar con hielo y nieve y que se consulte previamente el estado de las rutas.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

Cómo sigue el tiempo en Neuquén capital

Para la capital provincial, el panorama será bastante más tranquilo durante este martes. Después de una mañana fría, la temperatura irá en ascenso y podría alcanzar los 18°C, con cielo que alternará entre períodos de mayor y menor nubosidad.

El cambio se hará más evidente durante los próximos días. El miércoles se espera una máxima cercana a los 17°C, mientras que el jueves rondaría los 16°C. Hacia el viernes, la temperatura podría descender nuevamente, con una máxima estimada en torno a los 14°C.

Así, Neuquén capital tendrá un martes templado, mientras que el verdadero protagonista del tiempo estará en el oeste de la provincia: allí, desde esta noche, la nieve volverá a decir presente y podría dejar acumulaciones importantes en las zonas más elevadas.