Argentina tendrá dos climas esta primavera: del diluvio a la sequía, qué dice el mapa del SMN

El pronóstico anticipa un escenario desigual, con más lluvias en 17 provincias y temperaturas por encima de lo normal en el norte.

El SMN anticipó un clima desigual para la primavera 2026, con lluvias y períodos secos en distintas regiones del país.

La primavera tendrá dos climas según la región de la Argentina, de acuerdo con el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), habrá lluvias y sequía.

El escenario más húmedo se extiende sobre 17 provincias , donde el organismo prevé mayores probabilidades de precipitaciones durante los próximos tres meses.

En paralelo, el pronóstico anticipa temperaturas superiores a las normales en el norte, mientras que Buenos Aires y buena parte de la región sur podrían atravesar una primavera más fría de lo habitual.

El fenómeno conocido como Súper Niño, según las proyecciones de la NOA, podría alcanzar su mayor intensidad en octubre.

Lluvia y sequía: a qué provincias afectará

El informe trimestral del SMN prevé una mayor probabilidad de lluvias más fuertes de lo normal —más del 55%— en las provincias de Misiones y Corrientes en su totalidad, y en partes de Formosa, Chaco y Santa Fe.

Cabe señalar que este lunes hay alerta naranja en Misiones y parte de Chaco, y amarilla en Corrientes por tormentas. Son las zonas más sensibles del país en términos de precipitaciones porque allí no solo se esperan mayores anomalías, sino que también es donde más llueve de forma convencional.

En segunda instancia, las provincias con mayor anomalía de precipitaciones son Mendoza y San Juan. Aquella zona es conocida porque, más que llover, nieva, y esto podría significar unalivio para una emergencia hídrica prolongada que la región de Cuyo experimenta desde hace diez años.

En tercera línea, las provincias de La Pampa y parte del sur bonaerense, Río Negro, Chubut y Santa Cruz tienen hasta un 50% de probabilidad de lluvias más intensas de lo normal. El resto de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y el oeste de Río Negro y Chubut tienen hasta un 45% más de probabilidad de lluvias intensas.

En contraste con la lluviosa primavera que seguramente tenga gran parte del país, el SMN pronostica una temporada más seca de lo normal para el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. También para las provincias del Noroeste Argentino, incluidas Jujuy, parte de Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja.

Temperaturas

En lo que respecta a la temperatura, el escenario se divide en dos partes. En 11 provincias se plantea que puede haber temperaturas inferiores a lo normal, mientras que en otras 12 el termómetro puede ser más alto. En la mayor parte de la provincia de Buenos Aires existe hasta un 50% de probabilidad de tener una primavera más fresca de lo habitual, pronóstico que se reproduce para las provincias de La Pampa, Mendoza y La Rioja.

En una escala ligeramente menor, las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Córdoba y un sector de Santa Cruz tienen hasta un 45% de probabilidad de la misma tendencia.

Por otro lado, todas las provincias del norte argentino, desde La Rioja y Jujuy hacia el norte hasta llegar a Misiones, presentan hasta un 45% de probabilidad de registrar temperaturas superiores a las normales durante los próximos tres meses. El escenario anticipa una primavera más cálida de lo habitual en gran parte de esta región.