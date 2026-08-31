Narcotráfico: se aferró con uñas y dientes a la prisión domiciliaria y tendrá otra oportunidad

La fiscalía federal avanzó con un pedido de revocatoria del beneficio otorgado a un neuquino condenado por una causa de drogas y la defensa buscó calmar las aguas.

La mayoría de los narcos condenados en 2024 logró acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, además de salidas laborales.

A pesar de que varios narcos logran acceder a la prisión domiciliaria tras cumplir los plazos requeridos por la justicia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encarga de hacer un seguimiento minucioso de determinadas situaciones y ante cualquier irregularidad, no duda en reclamar el cese del beneficio.

Durante el presente año, una de las causas de envergadura que se resolvió en el ámbito de la justicia federal de Neuquén capital, tuvo como novedad relevante el pedido insistente de los condenados de acceder a la prisión domiciliaria. En una mayoría de casos, el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal (TOF) se expidió en forma favorable porque la defensa se encargó de argumentar de manera sólida los reclamos y, además, brindar datos precisos de lugares de trabajo de algunos de los hombres que sumaron el requerimiento de la salida laboral.

Los condenados que lograron acceder al beneficio formaron parte de un proceso investigativo que involucró a sospechosos oriundos de esta capital y Cutral Co y que, en los primeros meses de 2024, se cerró con la condena de una decena de personas que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Entre los investigados que recibieron las penas más abultadas, se encuentran Diego “el Pelado” Díaz, con 7 años de cárcel. El narco tenía domicilio en Valentina Norte Rural. También otro de los imputados que recibió una pena destacada fue Adrián Panis, a quien se le atribuyó el transporte de la droga y, por este motivo, se le impusieron 6 años de cárcel efectiva.

La cocaína secuestrada a Erwin Díaz Sánchez es una de las más valiosas en el mundo de las drogas. Omar Novoa

En tanto, dos narcos recibieron 5 años de prisión: uno es Luis Muñoz, del barrio Valentina Sur, y otro, Daniel Vaughan, de Cutral Co. Otro dos neuquinos, Agustín Aravena, y Jonatan Aravena, recibieron castigos de 4 años y medio y, 4 años y 3 meses, respectivamente. Una pena casi similar, de 4 años, recibió otro narco de Valentina Norte Rural: Daniel Coppi.

Justamente, este último, se aferró con uñas y dientes al beneficio de la prisión domiciliaria que obtuvo de parte del área de Ejecución debido a que el MPF quiso avanzar con una revocatoria. Coppi, como otros condenados, había realizado un pedido para acceder al beneficio y obtuvo una respuesta positiva.

Insistencia de la fiscalía para que quede preso

Sin embargo, la parte acusadora no estuvo conforme con el cumplimiento de las pautas de conducta por parte de Coppi y este mes impulsó una solicitud para que el hombre Valentina Norte Rural quede detenido.

Gentileza Policía del Neuquén

Durante una audiencia, la defensa oficial mostró su oposición a las pretensiones del MPF.

Advertencia del juez

Finalmente, el juez de Ejecución aceptó mantener el beneficio pero le advirtió al condenado que deberá cumplir en forma estricta los horarios de las salidas laborales, de lunes a sábados, y “regresar directamente sin desviar el camino”, le advirtió.

Otro de los condenados de la causa que motivó quejas es Daniel Vaughan, de Cutral Co, quien no pudo ser ubicado y tuvo que ser declarado en rebeldía por parte de la justicia federal.