Seguirá preso el acusado de disparar contra un joven en el Gran Neuquén Sur

Se trata de un conflicto de vieja data entre familias del barrio. El ataque le provocó a la víctima una lesión grave con riesgo de vida.

Un juez de garantías extendió por dos meses la prisión preventiva de J.A.A , acusado de disparar contra un joven y provocarle una lesión grave durante un enfrentamiento entre dos grupos familiares en el barrio Gran Neuquén Sur . El chico sufrió una herida severa que demandó varios días de recuperación y puso en riesgo su vida.

El pedido fue realizado por la fiscal Paula González , quien explicó que el hecho sucedió el 1 de junio de 2026 , entre las 15 y 23 horas. Según la acusación, el imputado, junto con otras dos personas, efectuó múltiples disparos durante una pelea de vieja data entre dos familias del oeste neuquino.

Uno de los disparos impactó en un joven y le provocó una lesión de gravedad , que demandó más de 30 días de recuperación y puso en riesgo su vida. Los proyectiles alcanzaron a dos personas más, que resultaron heridas en el enfrentamiento pero no trascendieron más detalles de las lesiones.

“Continúan vigentes los presupuestos que justificaron la imposición de esa medida”, explicó González durante la audiencia. En ese sentido, el juez de garantías, Juan Pablo Encina convalidó el planteo y extendió la prisión preventiva por el plazo de dos meses más hasta el 4 de noviembre.

Fiscal Paula González.

Un enfrentamiento de larga data y antecedentes contra las mismas víctimas

La fiscal también destacó un detalle clave para la investigación. El acusado tiene antecedentes por enfrentamientos con la misma familia, ya que fue condenado en 2024 a dos años de prisión efectiva por un hecho cometido contra las mismas víctimas. Lo que refleja el conflicto preexistente entre las familias y los ataques cruzados entre sus integrantes.

Foto de archivo. OMAR NOVOA

Ante una eventual nueva condena, la pena deberá ser de cumplimiento efectivo, circunstancia que fue considerada como un elemento que no incrementa el riesgo de fuga.

La querella acompañó el pedido y la defensa no se opuso a la prórroga. Además, las partes informaron que mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita llegar a una condena sin necesidad de realizar un juicio, un término jurídico conocido como probation.

Susto y disparos de escopeta a la madrugada en pleno centro de Neuquén: qué pasó

Fuertes detonaciones despertaron y asustaron a vecinos del centro de Neuquén durante la madrugada de este lunes 31 de agosto. Con el correr de las horas se conoció que los disparos habían sido realizados durante un procedimiento policial que se desplegó cerca de un edificio.

De acuerdo a la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, sobre calle Belgrano al 650. Según explicó en declaraciones radiales Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Policía de Neuquén, personal del Comando recibió un aviso del Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de un vehículo del que habían descendido varios sujetos, aparentemente provenientes de un edificio.

Los hombres llevaban capuchas, guantes y ropa oscura, una descripción que llamó la atención del personal policial. Ante esas características, efectivos de la Comisaría Primera se dirigieron hasta el lugar para identificarlos.

Disparos en pleno centro neuquino

Al llegar, Mazzone indicó que los policías lograron aprehender a dos hombres que se movilizaban en bicicletas que habían sido sustraídas. En ese marco, agregó que utilizaron una escopeta.

Mazzone aclaró que los sospechosos no tenían armas de fuego. El efectivo que intervino utilizó la escopeta porque, según explicó el coordinador operativo, todavía no contaban con la pistola Taser en esa dependencia.

"Querían agredir al personal y tuvo que usar el dispositivo disuasorio, no tenía la taser, personal de comisaría todavía no", detalló el comisario.

En un video que circuló en redes sociales, se observó cómo un efectivo que mientras sostenía su escopeta se apoyaba sobre un hombre que yacía boca abajo en el piso.

El auto ya no estaba

De acuerdo con la información aportada por la Policía, los sospechosos habrían llegado hasta el sector a bordo de un Renault Clio y habrían aprovechado un descuido para ingresar al edificio.

Mazzone remarcó que la hipótesis acerca del robo es que se trató de un modus operandi de tipo “descuidista”: aprovechar una oportunidad o una falla en las medidas de seguridad del inmueble para ingresar y sustraer elementos.

Los dos hombres aprehendidos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad, según precisó.