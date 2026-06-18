Jubilado rompió un local a hachazos, al irse gritó "muerte a los traidores" y volvió para disparar

El violento ataque de un vecino de 78 años sembró el pánico en un comercio platense. Entró a amenazar, destrozó los ventanales y regresó armado.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque que terminó con un hombre herido y un jubilado detenido en pleno centro de La Plata.

En La Plata , un hombre de 78 años protagonizó un ataque que comenzó con amenazas dentro de una panadería , continuó con la destrucción del frente del local a hachazos y terminó con un disparo contra el hijo del propietario del comercio.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles en un negocio ubicado en la esquina de las calles 17 y 54.

Las cámaras de seguridad registraron gran parte de la secuencia, que derivó en la detención del agresor y en la apertura de una causa judicial por daños, abuso de arma, tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas .

El ataque comenzó con amenazas y terminó con un ventanal destruido

Según los testimonios recopilados tras el hecho, el hombre ingresó a la panadería y mantuvo una actitud agresiva desde el primer momento. En medio de una situación confusa, lanzó amenazas contra una empleada y generó momentos de tensión entre trabajadores y clientes.

un jubilado de 78 años destrozó una panadería de La Plata con un hacha y le disparó al hijo del dueño La Justicia investiga las circunstancias del ataque, que comenzó con destrozos en una panadería y terminó con un disparo.

Poco después, abandonó el lugar, aunque la situación estuvo lejos de terminar.

Minutos más tarde regresó con un hacha y descargó su furia contra el frente del comercio. Los golpes impactaron contra uno de los ventanales principales, que terminó completamente destruido.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales a partir de testimonios presenciales, antes de retirarse lanzó una advertencia inquietante: “Muerte a los traidores”.

En ese momento, muchos creyeron que el episodio había concluido. Sin embargo, el desenlace sería todavía más grave.

Volvió armado y abrió fuego dentro del comercio

Tras el primer ataque, empleados y responsables del negocio intentaban recuperar la calma cuando el agresor apareció nuevamente. Esta vez ya no llevaba un hacha.

Según la investigación preliminar, regresó con un arma de fuego y volvió a ingresar a las inmediaciones del comercio.

La situación se transformó rápidamente en una escena de pánico. Clientes y trabajadores buscaron resguardarse mientras el hombre avanzaba armado. En medio del caos, efectuó un disparo.

El proyectil impactó en el hijo del dueño de la panadería, que sufrió heridas y debió recibir atención médica. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la evolución de su estado de salud.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas de inmediato y desplegaron un operativo para localizar al agresor. Poco después lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de las autoridades judiciales, que ahora analizan las circunstancias del ataque y el origen del arma utilizada.

la plata

Los antecedentes que preocupaban a comerciantes y empleados

Tras conocerse el episodio, comenzaron a surgir testimonios de personas que aseguraron haber tenido problemas previos con el acusado.

Trabajadores de distintos comercios de la zona señalaron que el hombre era conocido por protagonizar situaciones conflictivas y conductas intimidatorias.

Según relataron, también existían denuncias informales relacionadas con episodios de hostigamiento hacia empleadas de negocios cercanos.

Una trabajadora vinculada a la panadería expresó la preocupación que generaban esos antecedentes entre quienes lo conocían.

“Es una persona enferma, no podemos hacer nada porque tiene 78 años”, sostuvo, reflejando la sensación de impotencia que, según indicó, compartían varios comerciantes del barrio.

Ahora, la investigación en La Plata buscará determinar si existieron denuncias previas, cuál fue el motivo concreto del ataque y si el acusado presentaba antecedentes judiciales relacionados con hechos similares.