Mientras Figueroa pide discutir la coparticipación hubo una leve suba de los fondos nacionales

El gobernador de Neuquén había solicitado la semana pasada poner en agenda el debate de una nueva ley de reparto de los recursos que distribuye el Estado central.

El gobierno de Rolando Figueroa registró en agosto una leve suba de los recursos de origen nacional, lo que marca un cambio de tendencia respecto a meses anteriores pero que no resuelve el problema de fondo en cuanto a cómo se reparte la torta de fondos coparticipables.

Según el informe que publica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación , Neuquén recibió en agosto por transferencias automáticas, coparticipación y leyes complementarias unos 115.000 millones de pesos, lo que representa una suba real del 0,2 por ciento, que surge de comparar ese mes con igual período del año pasado y contrastarlo con una inflación estimada del 1,6%.

A su vez, si se toma el acumulado de los primeros ochos meses del año, Neuquén presenta una caída del 0,9 por ciento, lo que la ubica entre las provincias que menos baja registraron, como Catamarca (0,3%) y Buenos Aires (0,9%) , más allá de que la discusión con el Estado nacional de casi todas las jurisdicciones del país es el mecanismo y los coeficientes que determinan la asignación de recursos coparticipables, que después inciden en los montos finales que reciben.

Lo poco que aporta Nación

Los fondos de origen nacional son cada vez menos representativos en el total de ingresos de Neuquén. En julio (último registro informado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia) significaron tan solo el 16,4 por ciento, mientras que las regalías hidrocarburíferas representaron el 51,8 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (31,8%%).

Claudio Espinoza

Lo que sí logró el gobierno de Figueroa es acordar el cobro de viejas deudas que el Estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de la caja jubilatoria del ISSN, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Nación ahora pagará una parte ($48.000 millones), en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones. El primer desembolso se hizo efectivo en mayo.

Coparticipación

La forma en que se reparten los recursos coparticipables en el país es una discusión que hoy no está en la agenda del gobierno nacional.

Sin embargo, la semana, al abrir el Neuquén Day 2026 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador Rolando Figueroa volvió a poner el tema sobre la mesa, en medio de un discurso enfocado en atraer inversiones para la provincia.

"Hay que plantear una nueva ley de coparticipación. Ojalá que en algún momento se debata. Nosotros estamos recibiendo una migración muy importante”, dijo.

“Hacemos el esfuerzo, generamos condiciones, y a la provincia donde le van recursos sin haber hecho nada, no se generan nuevas alternativas laborales que terminan generando que la gente vaya a buscar trabajo a la provincia que está haciendo el esfuerzo. Es un tema para analizar", apuntó.