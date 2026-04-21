Intento de femicidio en el Gran Neuquén Sur: contundente veredicto de los jueces

Quedó cerrado el proceso oral por el brutal hecho que tuvo como víctima a la joven Natalia Vilte. El acusado era su expareja, Marco Calfio Reinante.

En un primer momento, la expareja de Natalia Vilte fue acusado por femicidio. Sin embargo, la calificación se modificó a partir de las pericias.

El hombre que en un primer momento estuvo bajo sospecha por el femicidio de Natalia Vilte fue finalmente declarado responsable por tentativa de femicidio y ahora solo resta definir la pena que cumplirá tras las rejas.

Un tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Pablo Encina y Natalia Pelosso declaró responsable a Marco Calfio Reinante por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2024, cuando el imputado agredió a la víctima, golpeándola y asfixiándola con sus manos. Ante pedidos de auxilio de la mujer, una vecina comenzó a gritarle para que se detenga y llamó a la Policía, por lo que el agresor se alejó del lugar. Luego, Vilte se suicidó y fue encontrada por el imputado.

Los jueces, en su veredicto, destacaron que durante el juicio se pudo comprobar el hostigamiento permanente que sufría la víctima y el círculo de violencia física. económica y psicológica en el que se encontraba inmersa desde hacía dos años. En octubre de 2024 había radicado una denuncia por la cual se habían dictado medidas cautelares, pero al momento del hecho estaban nuevamente juntos.

natalia vilte marco calfio

Las pruebas de ADN en uñas de la víctima, las heridas del imputado, como así también los testimonios de los testigos y la información extraída del celular de Calfio Reinante fueron las principales pruebas para declarar la responsabilidad del imputado.

El cambio de calificación

De manera inicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó en una investigación por presunto femicidio. Sin embargo, una vez que se realizaron los informes forenses, fue modificada la imputación. El trámite se llevó a cabo en diciembre del año pasado. “Respecto de este punto, la fiscal informó que, como indican los protocolos de intervención, el caso se investigó como un femicidio y, de hecho, se formularon cargos por ese delito, pero tras la realización de peritajes forenses y una junta médica se determinó que en el fallecimiento no hubo intervención de otra persona”, destacaron desde el MPF.

SFP Pedido de justicia por Natalia Vilte en ciudad Judicial (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Natalia tenía 22 años y varios vecinos no desconocían que la joven era víctima de violencia de género. El día que Calfio intentó matarla se escucharon sus gritos y una de sus amigas y vecinas, María, no dudó en ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad. También otra vecina intervino y alcanzó a interceptar al agresor. “¿Qué te pasa? Dejá a la piba. ¿Qué te pensás, que está sola?”, le dijo la mujer en forma tajante.

Intervención policial

Personal de la Comisaría 16 se hizo presente en el lugar tras el llamado de los vecinos y verificaron lo sucedido debido a que Calfio tenía que cumplir con una restricción de acercamiento. Después, se retiraron al comprobar que el sospechoso se había alejado.

Lamentablemente, luego se produjo un segundo incidente y Natalia se quitó la vida ahorcándose en el baño según las pericias realizadas por los especialistas forenses.

En los próximos días, se conocerá la fecha de la audiencia de determinación de pena, donde el MPF hará su pedido de castigo.