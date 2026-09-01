País La Mañana ANSES ANSES: estos grupos son los primeros beneficiarios en cobrar en septiembre 2026

ANSES: estos grupos son los primeros beneficiarios en cobrar en septiembre 2026

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Es por ello que, en septiembre de 2026, los beneficiarios de estas prestaciones sociales -que otorga la Anses- perciben un aumento del 2,1 por ciento. Así, ¿quiénes son los primeros en cobrar en el noveno mes del año?

Recientemente, la Anses ratificó que continuará el pago del bono extraordinario que los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas vienen recibiendo desde marzo de 2024 por un importe de $70.000. Así, mes a mes, el Gobierno Nacional emite un decreto específico en el que se reglamenta el pago de esta ayuda estatal para los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas.

En septiembre de 2026, los beneficiarios de estas prestaciones sociales perciben un aumento del 2,1 por ciento. Estos son los primeros beneficiarios que en septiembre percibirán las prestaciones de la Anses Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas; los jubilados que perciben el haber mínimo y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo son los primeros en cobrar los importes correspondientes a sus prestaciones en septiembre de 2026.