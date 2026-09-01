ANSES: estos grupos son los primeros beneficiarios en cobrar en septiembre 2026

Según el cronograma detallado por la Anses, estos beneficiarios son los primeros en percibir sus respectivas prestaciones en septiembre 2026.
Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Es por ello que, en septiembre de 2026, los beneficiarios de estas prestaciones sociales -que otorga la Anses- perciben un aumento del 2,1 por ciento. Así, ¿quiénes son los primeros en cobrar en el noveno mes del año?
Recientemente, la Anses ratificó que continuará el pago del bono extraordinario que los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas vienen recibiendo desde marzo de 2024 por un importe de $70.000. Así, mes a mes, el Gobierno Nacional emite un decreto específico en el que se reglamenta el pago de esta ayuda estatal para los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas.
Estos son los primeros beneficiarios que en septiembre percibirán las prestaciones de la Anses
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas; los jubilados que perciben el haber mínimo y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo son los primeros en cobrar los importes correspondientes a sus prestaciones en septiembre de 2026.
La Anses dio a conocer el cronograma de pagos para estas prestaciones, que quedó definido del siguiente modo:
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones de la mínima en septiembre 2026
- DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del 8 de septiembre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
- Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): a partir del 9 de septiembre.
Los montos de las prestaciones sociales de la Anses en septiembre de 2026
Con el incremento mencionado más arriba, los distintos montos de las prestaciones sociales de la Anses -cuyos beneficiarios son los primeros en percibirlas en septiembre de 2026- quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Pensiones No Contributivas: $300.013,85.
- Jubilación mínima: $498.633,20.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031.
- Asignación Familiar por Hijo: $77.025.
Te puede interesar...
Leé más
Anses 2026: cómo es el plan "Complemento Leche", cuánto pagan y quiénes lo pueden cobrar
Atención jubilados de ANSES: este grupo cobrará casi $500.000 en septiembre 2026
Este es el beneficio gratuito de Pami que pueden pedir todos los jubilados en 2026: cómo tramitarlo este mes y no perderlo
Noticias relacionadas