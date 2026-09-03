La masacre que conmueve a México y la probable participación de un argentino en el crimen

Un reconocido músico, su esposa embarazada y dos personas más fueron encontradas muertas en un departamento. Detuvieron a dos sospechosos.

El tecladista fue una de las víctimas de la masacre en México: un argentino es uno de los sospechosos.

Al menos cuatro personas y una mascota fueron encontradas muertas en el interior de un departamento ubicado en el Estado de México . Entre las víctimas fatales de la masacre se encuentra el músico y compositor Jonathan Meléndez , tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, de 38 años, e integrantes de su familia y su entorno .

Las autoridades locales informaron la detención de dos hombres investigados por su probable responsabilidad en el hecho, entre quienes figura un empresario de nacionalidad argentina que mantenía vínculos comerciales con el artista.

Las fuerzas de seguridad municipales acudieron al inmueble ubicado en una zona conocida como "Zona Esmeralda", en el municipio de Atizapán de Zaragoza, a las 23:50 del pasado martes. Fue luego de una alerta emitida por un amigo de las víctimas.

En el lugar se constató la presencia del cuerpo de Meléndez, el de su esposa de 35 años (quien se encontraba embarazada de 4 meses), el de la hija de ambos de 3 años, y el de una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio.

ESTAMOS VIVIENDO LOS CRÍMENES MÁS ATROCES EN TIEMPOS DE LA 4T.



El hombre que aparece en este video es señalado como el presunto asesino de Jonathan Samuel “Honas” Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de apenas 3 años y una trabajadora,… pic.twitter.com/TE3EAlQEQh — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 2, 2026

En el operativo se halló con vida a un nene de 6 años, que no presentaba signos de violencia física y que se salvó de la masacre tras esconderse debajo de una cama. En cambio, un perro de la familia fue localizado maniatado y sin signos vitales.

Qué indicó el informe oficial de la Fiscalía sobre la masacre

El reporte de la investigación desarrollada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) precisó que los acontecimientos que desembocaron en el crimen múltiple ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del último martes.

La reconstrucción de los hechos señaló que dos personas habrían ingresado al departamento "aprovechando la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas".

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

Además, se precisó que dos de los cuerpos fueron hallados maniatados y que tanto estas dos personas como la víctima menor de edad registraban "impactos de bala en la extremidad cefálica", mientras que la cuarta persona adulta presentó una herida por arma de fuego en la zona de la espalda.

Medios mexicanos publicaron que el músico avisó a un amigo, antes de la reunión que sostendría con un socio, que no sería otro que Rosen, que si después de algunas horas no tenía noticias suyas, diera aviso a las autoridades.

Al no recibir confirmación respecto a su paradero, el allegado se presentó en la residencia junto a la Policía y que así se produjo el estremecedor descubrimiento.

Quién es el argentino detenido como uno de los acusados

Con la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, agentes de la fiscalía estatal ejecutaron la captura de dos sospechosos.

Uno fue mencionado oficialmente como Gerardo“N” y, mientras que el restante, identificado formalmente como Diego Sebastián “N” por las autoridades judiciales y señalado como socio comercial de la víctima principal, fue Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, de origen argentino.

De acuerdo con datos difundidos por el medio mexicano Reporte Índigo, Rosen Ferlini se desempeñaba en la actividad inmobiliaria dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos como Valle de Bravo y Acapulco, a través de la firma NOMAD Property México.

#EXCLUSIVA | "Si nosotros nos hubiéramos juntado, talvez podríamos haber evitado esta situación": víctima denuncia por fraude a Diego Sebastián Rosen, quien además es acusado y fue detenido por el multihomicidio contra el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y toda… pic.twitter.com/UztfZ73YFG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 3, 2026

La misma fuente indicó que el empresario se habría asociado con Meléndez para el desarrollo de este emprendimiento. Por esta actividad, el argentino venía recibiendo últimamente denuncias públicas por fraude.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó en un comunicado que "en el momento procesal oportuno, hará del conocimiento de la opinión pública las circunstancias en que se cometieron los hechos investigados, así como la situación jurídica de los detenidos".

La despedida del grupo que integraba el artista

Camilo Séptimo, la banda que integraba Meléndez, le dedicó una emotiva despedida en sus rede sociales. "Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas".

Vivirán por siempre en nuestros corazones.

Descansen en Paz pic.twitter.com/1nbi0MCWqb — Camilo Séptimo (@CamiloVIImx) September 3, 2026

"Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él", manifestaron en un comunicado.

Y agregaron: "Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos".

Por último, valoraron "el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos" y pidieron por la memoria "de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, Sofía".