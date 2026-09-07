El programa de la ANSES compensa a las mujeres que no llegaron a los aportes requeridos para jubilarse por haberse dedicado al cuidado de los hijos.

Jubilación y aportes por hijo en 2026: cómo acceder al reconocimiento de Anses y sumar años por las tareas de cuidado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un programa destinado a reconocer los aportes de mujeres de 60 años o más con hijos por tareas de cuidado . Este beneficio, cuyo objetivo es visibilizar el tiempo dedicado a la crianza y compensar una desigualdad histórica, solo aplica a quienes no tengan una jubilación ya otorgada o en trámite.

El programa apunta principalmente a las mujeres que no alcanzaron los años de aportes requeridos para jubilarse por haber dedicado su tiempo al cuidado de los niños .

Además, se reconocen los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos.

Quiénes pueden acceder al reconocimiento de aportes y qué ofrece

Este programa está destinado a las mujeres con hijos que hayan alcanzado la edad jubilatoria de 60 años o más, pero que no cuenten con los años de aportes suficientes para acceder a una jubilación.

El programa busca compensar a las mujeres que no pudieron completar sus aportes por cuidar a sus hijos.

El reconocimiento de aportes incluye lo siguiente:

1 año de aportes por cada hijo

2 años de aportes por cada hijo adoptado

Se suma 1 año adicional si el hijo tiene discapacidad

En caso de haber sido beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante al menos 12 meses, se reconocerán 2 años adicionales de aportes por cada hijo.

Si fuera necesario, este beneficio puede ser complementado con el Plan de Pagos de Deuda Previsional, lo que facilita el acceso a una jubilación a aquellas mujeres que aún no cumplan con los años de aportes requeridos.

Cómo hacer el trámite en ANSES

El trámite para solicitar el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado se realiza de manera presencial en una oficina de ANSES. Es importante solicitar un turno previo antes de acudir a la oficina. El paso a paso es el siguiente:

Acreditar los datos personales y familiares: es importante asegurarse de que los hijos estén registrados en el sistema de mi ANSES. Esta información se puede verificar ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección "Información Personal" > "Datos personales y familiares". Si los datos no están actualizados, se deberán presentar las partidas de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia, y los DNI del grupo familiar el día del turno.

es importante asegurarse de que los hijos estén registrados en el sistema de mi ANSES. Esta información se puede verificar ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección "Información Personal" > "Datos personales y familiares". Si los datos no están actualizados, se deberán presentar las partidas de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia, y los DNI del grupo familiar el día del turno. Solicitar un turno: una vez que se tenga la documentación preparada, se puede solicitar un turno en una de las oficinas de ANSES para ser atendida y comenzar el trámite.

El trámite debe hacerse de forma presencial en una oficina de la ANSES.

Qué documentos serán necesarios para solicitar el beneficio

Para acceder al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, es necesario presentar los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Partidas de nacimiento de los hijos.

Si se trata de hijos con discapacidad, es indispensable presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de hijos adoptados, se deberá presentar la sentencia de adopción.

La PUAM, otra herramienta para quienes no cuenten con los años de aportes

La ANSES mantiene vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no cuenten con los años de aportes y no perciben otra jubilación o pensión. Esta pensión mensual equivale al 80% de un haber mínimo. Además, permite cobrar asignaciones familiares y contar con la cobertura de salud y servicios de PAMI.

Para quienes no tengan aportes, la PUAM permite acceder a un 80% de la jubilación mínima.

Para tramitarla es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa, que permitirá constatar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en mi ANSES. La gestión de esta prestación es simple y con pocos pasos a través de Mi ANSES. El proceso es el siguiente: