Cómo se encuentran los bomberos intoxicados tras la explosión de garrafas en un incendio de Plottier

Este viernes por la tarde dos integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottie r resultaron intoxicados tras acudir a apagar un incendio y no ser advertidos por la presencia de un potente plaguicida.

El hecho tuvo lugar en una chacra dedicada a la plantación de frutillas sobre la calle Candolle al 5.100 de la vecina cuidad de Plottier. El jefe del cuartel de Bomberos Voluntario de Plottier, Carlos Mansilla , relató a LM Neuquén que acudieron al llamado para apagar un incendio de pastizales.

La situación se tornó crítica cuando el fuego se acercó a una zona cubierta con nylons. Al quemarse la cobertura, quedó al descubierto que se ocultaban allí agroquímicos altamente tóxicos en unas garrafas, dijo Mansilla. Los bomberos fueron sorprendidos por la sustancia tóxica sin poder utilizar el equipamiento especial con el que cuentan para este tipo de emergencias.

Según reveló esta mañana, ambos se encuentran fuera de peligro y han evolucionado favorablemente. En el momento la atención médica fue clave, ya que mostraron ardor en los ojos, picazón de vías aéreas y de partes expuestas. Tras una hora y media de atención, recibieron el alta.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier

"Nos ocultaron información vital"

Cuando las garrafas quedaron al descubierto y el humo se disipó, los bomberos se dieron cuenta que quedaron expuestos al tóxico. En ese momento, comenzaron a experimentar síntomas de toxicidad, principios de asfixia, irritación en los ojos y picazón en el cuerpo.

"Ayer todavía les quedaba dolores de cabeza, se sentían abombados. Yo estoy muy enojado por el hecho en sí ya que "nos ocultaron información vital", reveló esta mañana Mansilla en diálogo con este medio.

"Hubo mala intención, no contra nosotros sino al ocultar eso y lo único que pido es que no se repita", aseveró.

El personal presente en el lugar fotografió la etiqueta de las garrafas con rotulos de "Materiales Peligrosos" y las compartieron con la base operativa. Se les confirmó que la sustancia era bromuro, un agroquímico cuyo uso se encuentra prohibido desde hace tiempo y que presuntamente estaba escondido como desecho.

Mansilla señaló que "la sustancia era con identificación de ONU 1581 ficha intervención 123 BROMURO DE METILO (BROMOMETANO CH3Br) que es un gas incoloro, inodoro, no inflamable que se usaba históricamente como potente plaguicida y fumigante agrícola de amplio espectro. Es decir, TÓXICO MORTAL".

Desde el cuerpo de bomberos expresaron una profunda indignación por la falta de advertencia sobre los materiales peligrosos. Advirtieron que las consecuencias pudieron ser fatales de no haber sido por el viento registrado durante la jornada que ayudó a disipar los gases,"la acumulación de una nube de mayor densidad de este químico prohibido podría haber provocado la muerte" de alguno de los intervinientes.