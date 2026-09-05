Impresionante avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores se salvaron de milagro

El fenómeno sucedió el jueves por la tarde en la zona del filo del cerro, fuera del complejo invernal. La secuencia quedó registrada en un video.

Una impresionante avalancha en el Cerro Chapelco s orprendió d urante la tarde del jueves a quienes se encontraban en la montaña. El desprendimiento de nieve se produjo en la zona del filo , específicamente en el sector posterior del cerro, fuera de los límites habilitados del complejo invernal.

La secuencia quedó registrada en un video tomado de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones.

En las imágenes se observa el avance de una gran masa de nieve y, a pocos metros , la presencia de dos esquiadores que descendían realizando un recorrido en zigzag.

El episodio generó preocupación debido a la cercanía de los deportistas y a la velocidad con la que se movilizó la nieve sobre la ladera. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y los esquiadores consiguieron salir del sector sin sufrir lesiones.

Dos personas se encontraban descendiendo cerca del sector donde se produjo la avalancha.

Activaron el protocolo de seguridad

Una vez advertido el desprendimiento, se activó inmediatamente el protocolo de seguridad en el Cerro Chapelco. El objetivo principal fue impedir que esquiadores, transeúntes u otras personas que se encontraban próximas a las pistas se acercaran al área afectada.

El operativo permitió establecer medidas preventivas con rapidez, mantener despejado el lugar y comenzar a evaluar las condiciones de seguridad de la montaña. Desde el complejo remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal especializado y las restricciones dispuestas en aquellos sectores que puedan presentar riesgos.

La avalancha ocurrió en el sector posterior del filo, un área que no se encuentra habilitada para la práctica de esquí y que está fuera del dominio esquiable del centro invernal. Por esta razón, las autoridades insisten en la necesidad de permanecer dentro de las zonas permitidas y debidamente señalizadas.

El filo constituye uno de los puntos más altos y panorámicos de Chapelco. Se encuentra a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar.

Pese a la espectacularidad de las imágenes, no se registraron personas lesionadas. El episodio finalizó sin víctimas y las medidas preventivas evitaron que otras personas ingresaran al sector mientras se analizaba la estabilidad de la montaña.

Gentileza.

Por qué pueden producirse avalanchas en la montaña

Las avalanchas son fenómenos propios de los ambientes de montaña y consisten en el desplazamiento repentino de una masa de nieve por una pendiente. Pueden originarse por diferentes factores relacionados con el estado del manto blanco y las condiciones meteorológicas.

Entre las principales causas se encuentran la acumulación y transformación de la nieve, los cambios de temperatura, el viento y la presencia de capas inestables. El paso de personas por sectores no habilitados también puede provocar una sobrecarga capaz de generar el desprendimiento.

Después de una nevada, la acción del viento puede trasladar grandes cantidades de nieve hacia determinados puntos de una ladera. Esto genera acumulaciones que, dependiendo de la inclinación del terreno y de la adherencia entre las distintas capas, pueden perder estabilidad.