El aire antártico impacta en Neuquén y vuelve el frío bajo cero: desde cuándo

Se aguarda el ingreso de una masa de aire frío polar que provocará heladas severas. El detalle del pronóstico para este finde.

Aunque el solo empezó a asomar durante esta semana, el frío con temperaturas bajo cero todavía no se fue de Neuquén y volverá a hacerse presente durante todo el fin de semana, desde este viernes, cuando se espera la llegada de una ola de "aire antártico".

Tras una jornada de transición, se aguarda el ingreso de una masa de aire frío polar que provocará heladas severas el fin de semana, antes de un paulatino ascenso de las temperaturas hacia el inicio de la semana que viene.

Según los datos del pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), Neuquén experimentará un brusco cambio en las condiciones del tiempo. Luego de un viernes templado, el ingreso de una masa de aire de origen antártico hará descender la temperatura, dejando registros bajo cero durante el fin de semana.

Sebastián Fariña Petersen

Frío bajo cero en Neuquén

Para este viernes 4 de septiembre, se anticipa un día con cielo mayormente despejado durante las primeras horas y una temperatura máxima que alcanzará los 16 °C. Los vientos, del sudoeste a 27 km/h, presentarán ráfagas de hasta 44 km/h.

Sin embargo, hacia la noche el panorama comenzará a desmejorar: el cielo se cubrirá por completo y la temperatura mínima caerá fuertemente hasta los -2 °C. El viento rotará al sudeste manteniendo las ráfagas en el orden de los 44 km/h, dando paso formal al aire helado.

Fin de semana de frío extremo

El sábado 5 se consolidará como la jornada más helada. Se espera una mañana con cielo despejado pero extremadamente fría, con una mínima histórica prevista de -6 °C durante la noche y una máxima que apenas llegará a los 8 °C por la tarde. Soplarán vientos del sudeste y este con ráfagas moderadas de entre 26 km/h y 37 km/h.

El domingo 6, las condiciones mantendrán el ambiente de bajas temperaturas con marcas bajo cero (-3 °C por la noche) y un leve repunte de la máxima, que tocará los 10 °C. El cielo estará despejado durante todo el día, aunque hacia la noche se incrementarán las ráfagas del noreste hasta alcanzar los 48 km/h.

El frío extremo se hace sentir con heladas y temperaturas bajo cero en varias provincias.

Paulatino ascenso de las temperaturas hacia la próxima semana

A partir del lunes 7, se observará un paulatino alivio térmico en la ciudad. Con cielo totalmente despejado, la máxima volverá a registrar dos dígitos al alcanzar los 15 °C, y por la noche no se registrarán temperaturas bajo cero, situándose la mínima en torno a los 2 °C. Las ráfagas del sudoeste podrían registrar picos de 46 km/h.

Para el martes 8, se mantendrán las tardes agradables con 18 °C de máxima. No obstante, será una jornada con viento constante del sudoeste de 36 km/h y ráfagas que tocarán los 48 km/h. La mínima nocturna rondará los 2 °C bajo un cielo que comenzará a nublarse.

Finalmente, el miércoles 9 transcurrirá con cielo cubierto y condiciones ventosas. La temperatura máxima llegará a los 20 °C durante la tarde, mientras que hacia la noche se aguardan vientos más intensos provenientes del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 54 km/h y una mínima de 5 °C