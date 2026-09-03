Confirman un segundo caso de hantavirus, contacto estrecho del joven fallecido

La persona permanece internada en el Hospital de Zapala en condición estable. Salud reforzó el aislamiento de contactos y el monitoreo epidemiológico.

El Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén confirmó este miércoles por la noche un nuevo caso positivo de hantavirus correspondiente a un contacto estrecho del joven de 26 años residente de la Región del Pehuén que falleció semanas atrás. Tras el análisis de muestras de sangre realizado por el Laboratorio Central, se ratificó el diagnóstico y se estableció que se trata de un caso de transmisión interhumana .

El paciente, que comenzó a manifestar síntomas tempranos durante el período de seguimiento epidemiológico preventivo , se encuentra internado en el Hospital de Zapala. Su estado clínico actual es estable y cuenta con permanente asistencia y monitoreo por parte del equipo médico.

Desde el inicio de la contingencia, la Dirección Provincial de Epidemiología desplegó un operativo de rastreo, identificación y seguimiento pasivo y activo de todos los contactos estrechos del primer caso.

Ante la aparición de síntomas en esta persona, se activó de inmediato el protocolo de toma de muestras e internación, garantizando las medidas de bioseguridad necesarias. El equipo de salud mantiene el aislamiento domiciliario estricto de los demás contactos identificados para evitar nuevos contagios y continuar con la vigilancia epidemiológica continua.

Medidas de prevención

Debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue, es necesario tomar ciertos recaudos.

Dentro de las recomendaciones se destaca la higiene y limpieza de las viviendas y espacios aledaños. Hay que tener en cuenta que, para evitar la presencia de roedores, se deben lavar los platos después de su uso, limpiar mesadas y suelos, almacenar la comida en lugares cerrados y mantener la basura en recipientes con tapa hermética.

Para que los roedores no entren y hagan nidos en las casas, es necesario tapar los orificios en puertas, paredes, ventanas y cañerías; colocar la huerta y los leñeros lejos del hogar; y cortar el pasto y la maleza hasta un radio de 30 metros de la vivienda.

Es importante ventilar los lugares cerrados (viviendas, galpones, etc.) por lo menos 30 minutos y se recomienda hacerlo cubriéndose boca y nariz con un barbijo o pañuelo húmedo antes de ingresar. También se recomienda no barrer, ya que el polvo que se encuentra en el piso puede estar contaminado. Los pisos, mesas, cajones y alacenas deben lavarse con una parte de lavandina cada 10 de agua, dejar actuar por 30 minutos y enjuagar.

La mujer había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común, lo que dificultó la detección de la enfermedad.

Para aquellas personas que vayan a acampar, se les aconseja hacerlo en lugares permitidos y habilitados, lejos de malezas, basurales o pilas de leña; usar carpa con piso, cierres, sin agujeros, y evitar dormir a la intemperie.

En cuanto a los cuidados de los alimentos y residuos, es necesario mantener la comida en recipientes cerrados durante el día y la noche; guardar y desechar los residuos en bolsas; y no acumular basura. Se recomienda consumir agua segura (embotellada, hervida, filtrada o clorada), tanto para beber, cocinar, lavar vajilla o cepillar los dientes.

Si se van a realizar paseos al aire libre en zonas de precordillera o cordillera, se sugiere hacerlos por senderos habilitados, no ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras; y evitar llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres.

Es necesario utilizar antiparras, guantes, barbijo y ropa de trabajo adecuada si se está manipulando leña, frutos silvestres, o superficies deshabitadas. Si se encuentra un roedor vivo, utilizar venenos o tramperas, no intentar golpearlo o matarlo. En caso de que el animal esté muerto, no hay que tocarlo ni manipularlo.