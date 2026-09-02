Pasqualini destacó el importante avance en Los Polvorines: "Más de 200 familias tendrán cloacas y más cuadras pavimentadas"

La obra presenta un avance cercano al 50%, demandará una inversión de $4.000 millones del presupuesto municipal y estará finalizada antes de fin de año.

Más de 200 familias del barrio Los Polvorines tendrán acceso a la red cloacal y el sector sumará más de 25 cuadras pavimentadas a través de una obra que presenta un avance cercano al 50%, demandará una inversión de $4.000 millones del presupuesto municipal y estará finalizada antes de fin de año, informó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

“Los Polvorines es un barrio que históricamente tuvo un déficit importante de infraestructura y, además, por estar ubicado en una zona baja, tenía serios problemas de inundaciones. Empezamos trabajando sobre eso y hoy estamos en una nueva etapa, avanzando con las cloacas y el pavimento ”, explicó Pasqualini durante una recorrida por el sector.

El primer paso fue la ejecución del sistema pluvial, con cordón cuneta, desagües y un pozo de bombeo que permite conducir el agua acumulada hacia el arroyo Durán.

“El año pasado pudimos resolver el problema de las inundaciones. Se hicieron los pluviales y una estación de bombeo que permite sacar el agua hacia el arroyo Durán. Era una obra indispensable para después poder seguir avanzando con el resto de la infraestructura”, señaló.

“Por eso, antes que todo iniciamos un trabajo de ejecución de pluviales: se hicieron todos los cordones cuneta, los pluviales y el pozo de bombeo, que permite que el agua que se acumula en el bajo se saque hacia el arroyo Durán", señaló Pasqualini.

Con esa etapa terminada, este año comenzaron los trabajos para desarrollar la red cloacal, que alcanzará a más de 200 familias que hasta ahora no contaban con el servicio.

“Estamos llegando con cloacas a un barrio que no las tenía. Es uno de esos servicios que cambian de manera directa la vida cotidiana de las familias”, sostuvo Pasqualini.

"Ahora –continuó- lo que estamos haciendo es todo el desarrollo de la red cloacal para el barrio. Son más de 200 familias las que van a tener la red cloacal y también estamos con la pavimentación de poco más de 25 cuadras, una parte en hormigón y otra en pavimento flexible”.

“Hay zonas donde necesitamos trabajar con hormigón porque estamos muy cerca del arroyo Durán y necesitamos una estructura más resistente. También hay sectores donde las redes de agua y cloacas tienen menor profundidad, y el hormigón permite proteger mejor esas instalaciones”, detalló.

Pasqualini explicó que la obra fue pensada de manera integral y siguiendo un orden para evitar intervenciones posteriores sobre calles recién terminadas.

“Primero hubo que hacer los pluviales, el cordón cuneta, la estación de bombeo y las redes. Después viene el pavimento. No tendría sentido asfaltar primero y después tener que romper para pasar una cloaca o cualquier otro servicio”, afirmó.

Actualmente los trabajos tienen un avance aproximado del 50% y la expectativa del municipio es concluirlos hacia fin de año.

“Estamos hablando de una inversión de $4.000 millones hecha con presupuesto propio. Son recursos de la ciudad que vuelven a la ciudadanía en obras concretas y en servicios que hacen falta”, destacó la jefa de Gabinete.

También vinculó los trabajos en Los Polvorines con las intervenciones que se vienen realizando en otros sectores de Neuquén.

“Ya regularizamos 24 barrios que no tenían servicios y seguimos avanzando. El objetivo es llegar al 100% de pavimentación, pero para poder hacerlo primero tenemos que garantizar todo lo que va por debajo: pluviales, cloacas, agua y gas”, indicó.

“Esto es calidad de vida y también planificación. La idea -destacó- es llegar con infraestructura completa a cada sector de la ciudad y hacer las obras en el orden correcto”.