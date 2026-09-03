El impactante video que muestra cómo sobrevivió el hijo del músico asesinado junto a su familia en México

Una masacre en México terminó con la vida de un reconocido músico, su esposa embarazada y su pequeña hija. Hay un empresario argentino detenido.

El impactante video que muestra cómo sobrevivió el hijo de 6 años del tecladista asesinado en México.

El tecladista Jonathan Meléndez, su familia y su perro fueron encontrados asesinados en su departamento de México. Por la brutal masacre hay dos detenidos , entre ellos un empresario argentino. El caso generó gran conmoción, ya que se trata de un reconocido músico del país.

Fuentes policiales revelaron que en el departamento se constató la presencia del cuerpo de Meléndez , su esposa de 35 años (quien se encontraba embarazada de 4 meses), el de la hija de ambos de 3 años, y el de una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio.

Las autoridades locales informaron la detención de dos hombres investigados por su probable responsabilidad en el hecho, entre quienes figura un empresario de nacionalidad argentina que mantenía vínculos comerciales con el artista.

Una cámara de seguridad del ascensor de la residencia del músico muestra al argentino sospechoso minutos antes del episodio, según informó Radio Fórmula.

Así encontraron al nene de 6 años, único sobreviviente de la masacre

En medio del operativo tras el brutal y sangriento ataque, la policía de Atizapán y efectivos de la Marina de México lograron rescatar al único sobreviviente: el hijo de 6 años de Meléndez, quien fue ubicado en un dormitorio de la casa donde ocurrió el crimen.

El hallazgo quedó registrado en una grabación difundida tras el procedimiento oficial en la vivienda.

Las imágenes muestran a los uniformados inspeccionando las habitaciones de la escena del crimen en busca de rastros. En un momento, se escucha a uno de los agentes exclamar "¡Tenemos un niño!" al ubicar al nene en un dormitorio.

El chico fue rescatado con vida y no presentaba lesiones físicas aparentes al momento de su localización. Según se pudo confirmar, cuando escuchó los disparos, se escondió debajo de una cama y permaneció allí hasta que llegó la Policía.

El nene fue rescatado del inmueble mientras los investigadores trabajaban para reconstruir lo que había ocurrido. En otras habitaciones estaban los cuerpos de su padre, su madre, su hermana y la trabajadora del hogar.

Según la reconstrucción del caso, el menor se encontraba en una habitación junto a Alexis, trabajadora del hogar, quien salió de allí al escuchar las detonaciones para saber qué estaba pasando.

Fue en ese momento que la joven de 21 años se encontró con uno de los asesinos, quien presuntamente la llevó a otra habitación y le disparó por la espalda.

Los escalofriantes detalles de la masacre en México

Los cuerpos fueron localizados maniatados, al igual que su mascota. Tanto Meléndez como su esposa presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Su hija de 3 años también fue hallada con un impacto de bala en su cabeza y la empleada doméstica presentó impactos en la espalda, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

También establecieron que la brutal masacre ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del último martes.

La investigación busca precisar cómo fueron sometidas las víctimas, quién accionó el arma y qué ocurrió durante el periodo en que se ubica el ataque.

La alerta que dejó el músico previo al múltiple crimen

Según reveló Infobae México, el artista se había comunicado un día antes del suceso con uno de sus amigos más cercanos para avisarle que tenía una reunión programada con sus socios dentro de su vivienda.

Asimismo, le pidió que en caso de no llamarle después de este encuentro diera aviso a las autoridades ya que tenía problemas pendientes con él.

Este fue un dato clave para que la Policía logre llegar al departamento donde ocurrió la masacre. Al parecer, Meléndez se había asociado con el argentino Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, en un desarrollo inmobiliario.

El tecladista fue una de las víctimas de la masacre en México: un argentino es uno de los sospechosos.

A partir de esa relación comercial, se planteó la posibilidad de que el móvil del crimen hubiera estado relacionado con una presunta disputa económica por 300.000 pesos mexicanos. Sin embargo, esa motivación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Frente a esta situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos hombres por su presunta vinculación en el caso. Los acusados fueron identificados bajo reserva legal como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.