Raid delictivo sin freno: se robaron hasta un auto de un velorio en Cutral Co

Delincuentes aprovecharon la madrugada y hasta un servicio fúnebre para llevarse vehículos de alta gama.

El Chevrolet Agile robado de la calle Tromen apareció volcado en el camino a Filli Dei Sur.

Una seguidilla de robos de vehículos encendió la alarma en la comarca petrolera. Durante la madrugada de este jueves, delincuentes robaron dos vehículos en Cutral Co y uno en Plaza Huincul . Uno de los hechos sucedió durante un velorio, cuando desconocidos se llevaron el rodado.

La Policía del Neuquén no logró frustrar ningún ilícito y únicamente recuperaron un vehículo que apareció volcado por los delincuentes en la ruta hacia Fili Dei Sur.

Las situaciones de inseguridad recientes se suman a los hechos de la semana pasada, cuando sospechosos se robaron una camioneta valuada en $70 millones y dos motos de alta gama, según informó Cutral Co al Instante.

Uno de los robos se registró en la zona de Belgrano y Alberdi de Cutral Co, cuando desconocidos sustrajeron un vehículo durante un velatorio. El otro episodio también sucedió en Cutral Co cuando delincuentes ingresaron a un galpón ubicado sobre calle La Pampa y escaparon a bordo de una camioneta Toyota Hilux SRV 4x4, valuada en 70 millones de pesos.

Los restantes vehículos robados durante la madrugada de este jueves fueron sustraídos del barrio Altos del Sur de Plaza Huincul, cuando desconocidos se llevaron un Chevrolet Vectra de una vivienda ubicada sobre la calle Ernesto Sábato.

Otro episodio se registró en la calle Lago Tromen, cuando se robaron un vehículo Toyota Etios color blanco y un Chevrolet Agile que apareció volcado pocas horas después.

Los delincuentes se robaron un auto durante un velorio

Respecto al ilícito registrado sobre la calle La Pampa, los registros de las cámaras urbanas captaron el recorrido de la Toyota Hilux robada cuando tomó la Avenida Favaloro hacia Plaza Huincul. Sin embargo, los registros fílmicos solamente captaron la fuga de los delincuentes y no pudo completar la trayectoria de la camioneta.

En cambio, el vehículo Chevrolet Agile apareció abandonado y volcado al costado de la ruta hacia Filli Dei Sur. La aparición de este vehículo en esta zona refleja que los delincuentes eligen los caminos rurales para evadir las vías más transitadas.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un pedido de ubicación del Toyota Etios.

Uno de los vehículos robados apareció volcado en la ruta hacia Filli Dei Sur

Según informó el medio local Cutral Co al Instante, de los cuatro vehículos robados -la Toyota Hilux SRV 4x4, Toyota Etios, Chevrolet Vectra y Chevrolet Agile- solamente se pudo recuperar este último, ya que apareció volcado en el lateral de la ruta petrolera, los restantes continúan sin aparecer.

La mayoría de los robos sucedieron en horas de la madrugada. El raid delictivo generó preocupación en la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul, ante el aumento de los hechos de inseguridad.

Los agentes de la Policía del Neuquén continúan con los trabajos de investigación con el análisis de los registros de las 253 cámaras de seguridad que tiene la localidad, para determinar la trayectoria de los vehículos robados e identificar a los responsables de los ilícitos.