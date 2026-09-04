Transfemicidio de Azul Semeñenko: Impugnación rechazó a la médica trucha de la defensa

La defensa había presentado a una médica con dos condenas por estafas. La fiscalía irá por la prisión perpetua para el asesino de la trabajadora estatal.

El Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el planteo presentado por la defensa de R oberto Sánchez que irá a juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko y confirma el rechazo de un informe elaborado por una mujer que se presentó como médica psiquiatra, pero que no contaba con título habilitante y tenía antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y estafa.

La resolución por unanimidad ratifica así lo dispuesto por el juez de Garantías Juan Guaita durante la audiencia de control de acusación del pasado 24 de agosto, cuando declaró "inexistente" el denominado “Informe Médico Legal” presentado por la defensa de Sánchez y rechazó a la mujer como testigo.

El informe era parte de la estrategia defensiva para intentar acreditar que Sánchez actuó bajo un estado de “emoción violenta” al momento del crimen de Azul Semeñenko.

Además del rechazo, por este episodio, además, el Ministerio Público Fiscal dispuso la formación de un legajo autónomo para que la Fiscalía de Delitos Económicos investigue la posible comisión de delitos por parte de la médica que ya tiene dos condenas por falsear el título y estafas.

Sebastián Fariña Petersen

La defensa cuestionó a la Fiscalía

Durante la impugnación, la defensa sostuvo que había sido "sorprendida" durante la audiencia al conocer que la supuesta profesional no tenía título habilitante y que registraba antecedentes penales.

Los defensores acusaron a la Fiscalía de haber actuado con “mala fe procesal” y plantearon que necesitaban un plazo para conseguir otro profesional que pudiera realizar un informe destinado a sostener la hipótesis de la emoción violenta.

La Fiscalía y la querella rechazaron ese planteo. Explicaron que los antecedentes de la mujer habían sido incorporados al legajo cuando fue presentada como perito de parte.

Sebastián Fariña Petersen

Además, señalaron un dato clave: la querella que representa al hermano de Azul ya había advertido a la defensa sobre la falsedad de la matrícula de la supuesta médica durante una audiencia realizada en diciembre de 2025.

Qué resolvió el Tribunal de Impugnación

Los jueces declararon inadmisible el recurso por una razón procesal: el artículo 172 del Código Procesal Penal de Neuquén establece que la resolución adoptada durante el control de acusación respecto de la admisión o exclusión de pruebas es irrecurrible.

Las partes pueden hacer una reserva de impugnación y plantear el recurso posteriormente, luego del juicio de responsabilidad y de pena.

Pero además, el tribunal señaló que la defensa no estaba cuestionando concretamente el rechazo de la perito, sino que pretendía impugnar la decisión de Guaita de no conceder un cuarto intermedio para verificar la información presentada sobre ella.

Sebastián Fariña Petersen

Para los jueces, ese argumento tampoco resultaba válido porque la información sobre la profesional ya estaba incorporada al legajo y la propia defensa no había corroborado sus antecedentes y acreditaciones.

No hubo “mala fe procesal”

El Tribunal de Impugnación también rechazó de manera contundente la acusación de “mala fe procesal” contra la Fiscalía y la querella.

Los jueces entendieron que no hubo una actuación de los acusadores destinada a dejar a la defensa en un estado de indefensión. Por el contrario, remarcaron que la defensa había tenido acceso al legajo y que incluso había sido advertida previamente sobre la falsedad de la matrícula.

También sostuvieron que las decisiones adoptadas no vulneraron ninguna garantía constitucional ni el derecho de defensa del imputado. La decisión del Tribunal de Impugnación deja firme, en esta instancia, la exclusión de ese informe del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Sebastián Fariña Petersen

El juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko ya tiene fecha

Sánchez deberá enfrentar ahora un juicio por jurados, en el que la acusación buscará acreditar que asesinó a Azul mediante golpes y al menos 25 puñaladas, y que el crimen estuvo agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad de género.

La fecha del inicio de juicio por Azul Semeñenko para el 30 de septiembre con 11 audiencias con más de 70 testigos y peritos.

Las compañeras de trabajo y la familia convocaron a una movilización para el 25 de septiembre, cuando se cumplirá un año del transfemicidio y del cumpleaños de la trabajadora estatal.