"Que el jurado se sensibilice": la familia y compañeras de Azul Semeñenko convocan a marchar a un año del transfemicidio

En el lugar de trabajo de Azul pidieron que la comunidad se involucre. Fiscalía irá por perpetua y advierte que una eventual salida sería después de los 35 años

“Justicia por Azul” se leyó en letras blancas sobre una bandera azul y "que el jurado popular se sensibilice y que sea perpetua”, sumaron las compañeras de Azul Semeñenko durante una conferencia de prensa en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), en calle Don Bosco casi Sarmiento, donde ella trabajaba.

Los pedidos de las compañeras de trabajo y la familia también convocaron a una movilización para el 25 de septiembre , cuando se cumplirá un año del transfemicidio y del cumpleaños de la trabajadora estatal.

Marco Millapán, hermano de Azul Semeñenko, llamó a las organizaciones sociales, feministas, sindicatos y colectivos LGBT a movilizarse cinco días antes del inicio del juicio por jurados contra Roberto Sánchez , único imputado por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad.

Sebastián Fariña Petersen

"Queremos convocar a todas las organizaciones sociales feministas y sindicatos comunidades LGBT a sumarse a movilizar el 25 de septiembre que se cumple un año del cumpleaños de Azul y el transfemicidio, la maldita casualdiad que coincidan esas dos fechas", remarcó.

"Nos ha tomado por sorpresa", indicó sobre la audiencia del lunes que determinó la fecha del inicio de juicio por Azul Semeñenko para el 30 de septiembre con 11 audiencias con más de 70 testigos y peritos.

Por su parte, este lunes la Ofiju informó que para poder llevar adelante el debate por el transfemicidio de Azul Semeñenko en esas fechas, la Oficina Judicial Penal resolvió postergar otro juicio por jurados que estaba previsto para esos mismos días.

"Es necesario pedir justicia por Azul Semeñenko"

Si bien Marco ha recalcado en reiteradas oportunidades su confianza en el trabajo de la fiscalía de Neuquén, se constituyó como querellante y recalcó: "Es necesaro salir, marchar, pedir justicia, creo que Azul nos pide que exijamos justicia por ese arrebato de vida que le tocó a ella".

Consultado por LM Neuquén en cuanto a su insistencia en poner el foco en la figura de transfemicidio, Marco manifestó: "la figura jurídica es el homicidio con los tres agravantes, violencia de género hacia una mujer, ensañamiento y odio a su identidad, esos tres componentes hacen al resultado del transfemicidio".

Al mismo tiempo, sostuvo que llamar al crimen de ese modo "es una forma de respetar la identidad de Azul que estaba iniciando en esta transición de género y lamentablemente por culpa de un sujeto que se apropió de su vida de una forma tan aberrante no pudo concluir".

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"Se ve mucha desigualdad y falta de política pública para la población trans"

Verónica Yáñez fue la compañera de trabajo que realizó la denuncia por la desaparición de Azul al advertir su ausencia. Durante la conferencia recordó el vínculo que la trabajadora había construido en el CAV.

“Azul era nuestra compañera. Lamentablemente le arrebataron la vida y este hombre lo hizo de una manera muy cruel”, expresó.

Yáñez destacó que Azul era una persona querida por sus compañeros y que tenía un vínculo diferente con cada uno de ellos. “Era una compañera amorosa, solidaria”, recordó.

SFP Conferencia azul semeñenco por cumplirse aniversario 25-09

La presencia de Azul permanece también en el edificio a través del mural que lleva su imagen, justo sobre una pared donde se realiza la atención a las mujeres, travestis y trans que realizan denuncias y pedidos de acompañamiento.

“La tenemos presente siempre porque se hizo apreciar mucho”, sostuvo Yáñez. Ahora, la expectativa está puesta en el juicio que comenzará a fines de septiembre. La familia y las compañeras hicieron un pedido concreto al jurado popular que deberá analizar la prueba durante las 11 jornadas.

“Le pedimos a ese jurado popular que se sensibilice y que sea perpetua, que termine preso de por vida”, reclamó Yáñez.

La Fiscalía irá por la perpetua

Por su parte, en contacto con LU5, el fiscal jefe Agustín García explicó que si el jurado popular acredita cualquiera de las tres agravantes sostenidas por la acusación, Roberto Sánchez quedará expuesto a la única pena prevista para esos casos: prisión perpetua.

Ante la consulta sobre cuántos años implica una condena de estas características, el fiscal fue contundente: “La prisión perpetua es perpetua”. No obstante, aclaró que eventualmente deberá discutirse si existe alguna posibilidad de egreso y señaló que, en esos casos, “se están hablando siempre por encima de los 35 años”.

El dato marca uno de los principales puntos que estarán en discusión durante el juicio por jurados: la Fiscalía buscará que se acrediten los agravantes que llevan la pena a perpetua, mientras que la defensa intentará apartarlos mediante su planteo de emoción violenta.

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La investigación: cámaras, ADN y el traslado del cuerpo

El fiscal jefe también reconstruyó parte de la investigación que permitió llegar a Sánchez como acusado con esas tres agravante: el ensañamiento está vinculado, según la acusación, con la cantidad y gravedad de las lesiones overkill que sufrió; mientras que los otros dos agravantes están relacionados con el odio hacia su identidad de género y la violencia ejercida contra una mujer trans.

Uno de los elementos centrales fueron las cámaras públicas y privadas relevadas durante la búsqueda de Azul. Las imágenes permitieron observarla subiendo a una camioneta blanca en la vía pública. A partir de allí, los investigadores identificaron el vehículo, a su propietario y el domicilio al que estaba vinculado.

Durante el allanamiento se encontraron restos biológicos, entre ellos sangre que posteriormente fue identificada mediante ADN como perteneciente a Azul, además de elementos compatibles con los utilizados para envolver y trasladar el cuerpo: una lona y alambres.

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La Fiscalía también obtuvo imágenes de cámaras municipales que registraron el desplazamiento de la camioneta durante la madrugada del 26 de septiembre, un día después del crimen. Según explicó García, el cuerpo permaneció en el domicilio hasta esa madrugada, cuando Sánchez habría utilizado el vehículo para trasladarlo hasta el lugar donde finalmente fue descartado.

En el vehículo también se halló sangre de Azul, lo que permitió confirmar que se trataba de la camioneta registrada por las cámaras.

“No surgió ningún elemento” de que se conocieran

Uno de los puntos que el fiscal destacó durante la entrevista fue que la investigación no permitió establecer que Azul y Sánchez se conocieran previamente.

Según explicó, las últimas imágenes muestran a Azul estaba realizando trabajo sexual en la vía pública mientras el vehículo pasa en más de una oportunidad frente a ella, circula lentamente y finalmente se detiene. Para la Fiscalía, ese fue el momento en que Sánchez habría establecido contacto con ella.

García también aclaró que Sánchez nunca declaró durante la investigación, aunque la defensa nunca contrarestó que fue el autor del crimen, si bien alega emoción violenta para descartar agravantes y atenuar la condena.