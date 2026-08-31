Preocupación en una escuela de Centenario: dos desconocidos abordaron a estudiantes cuando salían de clases

El CPEM N°1 pidió a las familias extremar los cuidados y advirtió que no autoriza el contacto de personas ajenas con los alumnos.

Preocupación en una escuela de Centenario: dos desconocidos abordaron a estudiantes y preguntaron por sus horarios

Una situación que encendió la preocupación entre las autoridades del CPEM N°1 de Centenario llevó a la escuela a emitir una advertencia a toda la comunidad educativa. Dos personas que no pertenecen a la institución fueron detectadas en el acceso del establecimiento y, según informaron, abordaron a estudiantes que salían de clases.

El episodio ocurrió días atrás en las inmediaciones de la escuela, ubicada sobre calle Belgrano al 1000. De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades, las personas ya habían sido advertidas de que no podían ingresar al edificio, pero permanecieron en el sector de acceso y se acercaron a algunos estudiantes.

Lo que generó mayor inquietud fue el tipo de información que, según la institución, estuvieron consultando: preguntaron a algunos alumnos a qué hora salían los chicos de tercer año.

Desde el CPEM N°1 remarcaron que se trata de personas que no son conocidas por la comunidad educativa y advirtieron sobre la importancia de que los estudiantes no proporcionen información a desconocidos. “Esto es muy peligroso porque nadie los conoce y no podemos estar seguros de sus intenciones”, señalaron desde la institución.

A partir de esta situación, la escuela decidió reforzar las recomendaciones dirigidas tanto a los estudiantes como a sus familias. El pedido es concreto: no hablar con personas desconocidas ni brindarles datos sobre horarios, compañeros o actividades que se desarrollan dentro del establecimiento.

Una advertencia que también alcanza a empresas y particulares

El comunicado no se limitó al episodio ocurrido en la puerta de la escuela. Desde el CPEM N°1 también aclararon que no autorizan ni promueven el contacto de personas ajenas a la institución con los estudiantes.

La aclaración alcanza especialmente a empresas vinculadas con egresados, indumentaria y otros servicios destinados a los alumnos. También incluye a institutos privados que ofrecen cursos o capacitaciones.

Desde la escuela explicaron que la decisión busca proteger la privacidad y la integridad de los estudiantes y evitar que personas externas puedan acercarse a ellos dentro del ámbito escolar.

La recomendación apunta a evitar que proveedores, representantes comerciales u otras personas que no forman parte de la comunidad educativa permanezcan en los accesos o establezcan contacto directo con los estudiantes.

Qué dijo la escuela ante una posible reiteración

Hasta el momento, no se habían radicado denuncias en la Comisaría de Centenario por este episodio. Sin embargo, las autoridades del CPEM N°1 advirtieron que podrían realizar una presentación policial si la situación vuelve a repetirse.

Mientras tanto, desde la institución pidieron a las familias acompañar las medidas de prevención y conversar con sus hijos sobre la importancia de no brindar información personal a desconocidos. También recomendaron que, ante cualquier situación que les resulte extraña o les genere incomodidad, los estudiantes recurran inmediatamente a un docente, preceptor o integrante del equipo directivo.

La escuela busca así reforzar los cuidados en uno de los momentos más sensibles de la jornada: la entrada y la salida de los chicos, cuando se concentran numerosas personas en las inmediaciones del establecimiento.

Por ahora, el episodio quedó en una advertencia preventiva. Pero la consulta por los horarios de salida de un determinado curso y la presencia de personas ajenas a la institución motivaron a las autoridades a pedir especial atención a toda la comunidad educativa.