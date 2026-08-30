Se reunió el PJ neuquino, sin el Turco Asaad: qué decidieron sus congresales

El PJ sigue de crisis interna en Neuquén y pese a la unanimidad de algunas decisiones, hay miembros que ya no responden a la conducción.

El Congreso Provincial del Partido Justicialista de Neuquén se reunió este último sábado, esta vez en Cutral Co, y volvió a aprobar por unanimidad todos los puntos del temario, aunque con pocas definiciones sobre lo que hará en 2027.

La foto, a primera vista, habla de consenso. Pero hay un dato que empieza a hacer ruido y es que el presidente del partido (el Consejo Partidario), José “Turco” Asaad e intendente de Vista Alegre, volvió a estar ausente de ese órgano partidario, donde su línea interna tiene congresales. También hay un sector que no está participando y se notó en la reunión: la inasistencia de 23 congresales.

Asaad viene del peronismo que se alineó a la estrategia de La Neuquinidad, con algunos dirigentes, pero esa ficha no pasó del todo (hasta ahora) en el conjunto partidario.

El Partido Justicialista de Neuquén reunió al Congreso Partidario en Cutral Co.

No es la primera vez y tampoco es, estrictamente, una obligación formal que el presidente del partido asista a cada sesión del Congreso que ya no le responde al conductor del partido, pero en esta última reunión con un dato más llamativo: los congresales de su espacio, Peronismo Territorial, coincidieron en pleno con el sector opositor a Asaad, que es Peronismo para la Victoria, referenciado con el exsenador Oscar Parrilli. Pero la reiteración de sus faltas, sumada al recorrido de los últimos meses, obliga a leer la ausencia como una manifestación de la crisis política.

Partido Justicialista: congresales, apoyos y faltazos

Del encuentro en Cutral Co participaron 49 congresales, repartidos entre los dos espacios que compitieron en la última interna partidaria: 33 referenciados en Peronismo para la Victoria y sectores aliados —el espacio que responde a la conducción de Luis “Pichi” Sagaseta— y 16 vinculados al Peronismo Territorial, el sector que encabeza Asaad y que no tuvo representación de su máximo referente en la sala.

Asaad había asumido la presidencia del PJ neuquino en marzo, tras imponerse en la interna de marzo a la lista del histórico parrillismo. En aquel momento, el reparto de cargos en el Consejo Provincial le había dado un 75% de los lugares al sector ganador. Sin embargo, esa mayoría nunca se trasladó al Congreso Provincial, el otro órgano clave de decisión partidaria.

En junio, en Vista Alegre, esa disputa se definió en contra de Asaad: el sector identificado con el kirchnerismo y el parrillismo se impuso por 32 votos contra 28 y consiguió instalar a Sagaseta al frente del Congreso, además de quedarse con el control de la Junta Electoral por un margen similar.

Fue en ese mismo momento cuando el propio Asaad cruzó públicamente a su compañera de fórmula, la vicepresidenta primera Anahí Valdez, a quien acusó de haber negociado con el sector de Oscar Parrilli. “No creíamos que iba a cerrar algún acuerdo con Parrilli”, había dicho entonces el intendente de Vista Alegre.

Desde ahí, la relación entre el presidente del partido y la conducción del Congreso quedó tensa. Asaad, mientras tanto, redobló su estrategia por otro andarivel: relanzó su proyecto puertas afuera del Congreso, con respaldo explícito a Axel Kicillof como referencia de renovación nacional y una apuesta a reconstruir el PJ neuquino desde las intendencias, con la mira puesta en 2031.

La reunión del Partido Justicialista de Neuquén a través del Congreso Partidario.

Lo llamativo del Congreso de este sábado es que, pese a la ausencia de Asaad, sus 16 congresales sí estuvieron presentes y acompañaron sin objeciones los cuatro puntos del temario: la elección de representantes para la firma del acta, la adecuación de la paridad de género en el Tribunal de Disciplina y la designación de autoridades para tramitar afiliaciones.

Es decir, el sector de Peronismo Territorial no boicoteó la sesión ni buscó un choque público. Votó en la misma dirección que la conducción del Congreso Provincial, a cargo de Sagasetta.

Por un lado, que la ruptura entre ambos espacios, aunque real, todavía no se tradujo en un quiebre institucional total. Los congresales de Asaad siguen participando del juego, aunque su líder no haya participado.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

Por otro, que la conducción de Sagaseta avanza en consolidar mayorías propias, congreso tras congreso, con o sin la presencia del presidente partidario, lo que en los hechos lo va corriendo del centro de la escena.

"Hay que seguir viéndonos la cara"

Sagaseta, en su discurso de cierre, apuntó directamente a la necesidad de "seguir viéndonos cara a cara" de cara a 2027, en un mensaje que puede leerse también como una interpelación indirecta hacia quienes no estuvieron en la sala.

Con el año electoral 2027 cada vez más cerca, se empieza a instalar si en el PJ neuquino habrá lista única, o internas. Y de qué manera se presentarán en las elecciones (o no) para la gobernación y con qué apoyos nacionales.