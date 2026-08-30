Alquileres: hay más inquilinos en Neuquén que a nivel nacional

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC, que se publica trimestralmente.

Los alquileres en Neuquén son los más altos del país y casi un cuarto de la población alquila.

Neuquén tiene más inquilinos que el promedio nacional. Según datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , un 22,2% de los neuquinos de todas las franjas etarias son inquilinos en condiciones regulares, mientras que el promedio nacional se encuentra en 18,4% . Este relevamiento fue realizado dentro del conglomerado Neuquén-Plottier.

Lo que llama la atención de ese porcentaje es que no implica que haya menos propietarios en Neuquén. De hecho, los datos arrojan que 68,9% de los encuestados neuquinos son propietarios, mientras que el promedio nacional es de 64,1%.

¿Dónde reside la diferencia? en la categoría de "otros" . Esta categoría comprende circunstancias que escapan al binarismo "propietario-inquilino": respuestas como “propietario de la vivienda solamente”; “ocupante por pago de impuestos/expensas”; “ocupante en relación de dependencia”; “ocupante gratuito (con permiso)”; “ocupante de hecho (sin permiso)”; “está en sucesión” se encuentran en esta categoría. Cada una de ellas significa menos del 4% de las respuestas, por lo que se las agrupó.

Qué es la Encuesta Permanente de Hogares

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un relevamiento trimestral que refleja aspectos vinculados a las condiciones de vida de quienes residen en los 31 aglomerados más grandes y densamente poblados de todo el país y alcanza al 80% de su población urbana y 62% de la población total.

Sebastián Fariña Petersen

Se lleva a cabo continuamente de manera trimestral y abarca aspectos como la composición del hogar, niveles de ingresos, educación, y condiciones laborales, entre otros.

Se trata de una encuesta de muestreo por lo que permite, entrevistando a una fracción de la población, obtener resultados representativos de las características socioeconómicas de la población urbana.

"Regimen de tenencia" según edades en Neuquén

Se entiende como régimen de tenencia a las categorías que se desarrollaron anteriormente, es decir, "propietario", "inquilino" y "otros".

La EPH divide las edades en franjas etarias acordes a "criterios relacionados con las etapas de la vida sociolaboral de las personas y un equilibrio de cantidad de casos entre los distintos intervalos", según detalla el documento que explica la metodología de la encuesta.

Para las personas menores de 16 años y los jovenes de entre 16 y 29 los números son muy similares. Ambas rondan el 63% de propietarios y 25% de inquilinos. Esto puede interpretarse con que, en promedio, las personas hasta los 29 años continúan vivendo con sus padres.

Un hecho ocurrió en el centro de Neuquén en un alquiler temporario. Sebastián Fariña Petersen

No es el caso para quienes tienen entre 30 y 45 años: los neuquinos de esa franja etaria alquilan en un porcentaje mucho mayor. El 55,07% son propietarios y el 34,11% son inquilinos.

La situación da un salto para la franja de entre 46 y 59 años. Es en ese punto en que un gran porcentaje evidentemente adquiere una propiedad. Un 88% de las personas de estas edades son propietarias, mientras que un 8% son inquilinas.

Es en la franja etaria de 16 a 29 años donde está más elevado el porcentaje de la categoría "otros", por lo que se podría intepretar que en esas edades los arreglos "grises" como vivir en el mismo terreno que los padres pero en vivienda a parte, son más comunes.

Si bien el porcentaje de personas que alquilan en Neuquén es alto, no se compara con conglomerados que son tradicionalmente complejos para acceder a vivienda propia: es el caso de CABA, que tiene un porcentaje de inquilinos del 35%; o Córdoba que roza el 25% pero que otro porcentaje igual entra en la categoría de "otros".