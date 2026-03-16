José Asaad celebró la victoria en la interna del PJ neuquino: "Rompimos una hegemonía egoísta de 20 años"

El dirigente ganó por 189 votos sobre el sector de Oscar Parrilli. Hubo festejos cruzados y dudas por un fallo judicial que ordena expulsiones en el partido.

José "Turco" Asaad, intendente de Vista Alegre, se alzó este domingo con un triunfo en la interna del Partido Justicialista de Neuquén . El resultado fue ajustado y todos coinciden que, con poca participación, dejó al partido fragmentado internamente.

Con 1.383 votos contra 1.194, de acuerdo a la cifra difundida por la Junta Electoral, la Lista 17 del Peronismo Territorial, encabezada por Asaad, se impuso por 189 votos al sector alineado con el senador Oscar Parrilli, que llevaba como candidato al ex intendente de Junín de los Andes, Juan Domingo “Chule” Linares .

La victoria fue celebrada por el espacio de Asaad como el inicio de una renovación dentro del partido, al tiempo que el sector de Linares destacó haber ganado en distritos fuertes como Neuquén capital, Cutral Co y Centenario , tres de los centros electorales más importantes de la provincia.

Asaad ganó el Consejo Provncial, pero en el Congreso Provincial, los miembros del oficialismo victorioso estarán más ajustados por el reparto de congresales por localidad.

peronismo local-3 El sector del PJ neuquino "Peronismo Territorial" en el último acto en Vista Alegre.

PJ neuquino: triunfos y balanzas en los distritos

El resultado, además, dejó otra lectura que es la división territorial dentro del justicialismo neuquino: el interior de la provincia inclinó la balanza a favor del "nuevo espacio", mientras que las ciudades más pobladas acompañaron mayoritariamente al sector histórico del partido.

En un video difundido anoche, Asaad agradeció a la militancia que lo acompañó y también a sectores gremiales, como la UOCRA, "A Juan Carlos Levi y a Ángela Barahona", por el apoyo incondicional.

Asaad

Tras conocerse el resultado preliminar, Asaad destacó que el triunfo se construyó desde las localidades del interior y con el respaldo de dirigentes territoriales.

“El interior se hizo fuerte. Los compañeros de base vienen trabajando hace mucho tiempo y ayer manifestaron ese cambio y esa renovación que necesita el peronismo”, afirmó a Radio Cumbre.

El intendente de Vista Alegre señaló que la elección interna -la primera en muchos años dentro del PJ neuquino- mostró una demanda de cambio dentro del partido. “Rompimos durante veinte años con una hegemonía egoísta que había cerrado el partido para cuatro o cinco dirigentes”, sostuvo.

La elección, según señalaron los dos sectores, tuvo una baja participación cercana al 15%, algo que el propio Asaad vinculó con el desencanto político que atraviesa a la sociedad.

Según explicó, también las fuertes lluvias que se registraron el domingo también influyeron en la convocatoria. “La baja adhesión también refleja lo que pasa en la política nacional, hay desencanto en la gente para participar”, señaló.

En varias mesas, incluso en la capital provincial, se registraron votaciones muy reducidas. “Había mesas donde votaron veinte compañeros y en otras apenas doce”, comentó.

Festejos cruzados

La paridad del resultado permitió que ambos sectores interpretaran la elección como una señal favorable. El Peronismo Territorial, que en 2023 acompañó la campaña provincial del Frente Neuquinizate de Rolando Figueroa, celebró la conducción partidaria, el espacio vinculado a Parrilli resaltó su fortaleza en las principales ciudades.

Ese equilibrio dejó un PJ dividido entre el interior y los grandes centros urbanos, una tensión que ahora deberá resolver la nueva conducción partidaria. Por ejemplo, en Neuquén capital ganó la lista de Parrilli, al igual que en Centenario donde el exintendente Javier Bertoldi perdió con Fernando Pieroni. En Cutral Co también sucedió lo mismo y en San Martín de los Andes, ganó una tercera opción el Consejo Local, que es Peronismo de Base.

Asaad planteó que el desafío ahora será reconstruir el peronismo neuquino y ampliar el espacio político. “Somos tan pocos que no tenemos espacio para que se nos vaya nadie. Hay que abrir los brazos y construir un partido grande otra vez”, afirmó.

El intendente también planteó que el peronismo debe cambiar sus formas de hacer política.

“La gente ya no quiere más aparatos, ni clientelismo, ni dádivas. Está pidiendo otra forma de compromiso político”, aseguró.

"Somos tan pocos que no tenemos espacio para que se nos vaya nadie. Hay que abrir los brazos y construir un partido grande otra vez” - José Asaad. "Somos tan pocos que no tenemos espacio para que se nos vaya nadie. Hay que abrir los brazos y construir un partido grande otra vez” - José Asaad.

La interna peronista se desarrolló además en medio de una situación judicial que podría alterar el futuro inmediato del partido.

Qué pasa con los expulsado por orden judicial

Días antes de la elección, un fallo de la Cámara Nacional Electoral ordenó la expulsión de una decena de dirigentes del PJ neuquino, entre ellos el propio Asaad.

La resolución generó incertidumbre porque todavía no está claro cómo se aplicará ni qué impacto tendrá en la conducción surgida de la interna. Se sabe que hay un recurso en queja en la Corte Suprema. Por ahora, dentro del peronismo provincial nadie se anima a anticipar qué ocurrirá e incluso aparece el fantasma de la intrevención nacional, a través de Cristina Kirchner.

El nuevo Consejo Provincial del PJ tiene previsto asumir el 30 de marzo, en un clima donde el partido intenta reorganizarse tras varios años de crisis electoral, y con un presidente como Javier Milei que no perdona al peronismo. Para Asaad, el resultado de la interna es apenas el comienzo.

“Este es el primer paso para reconstruir el peronismo y volver a conquistar al electorado”, concluyó.