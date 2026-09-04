Una moto impactó contra una bici y un adolescente fue hospitalizado

El rodado rozó la bici en una maniobra de sobrepaso. El joven fue trasladado al hospital Natalio Burd.

Un llamativo incidente de tránsito se registró ayer jueves en Centenario , cuando una motocicleta chocó contra una bicicleta , cuando el rodado intentó realizar una maniobra de sobrepaso y rozó el rodado menor, lo que provocó el siniestro. Como resultado del impacto, el ciclista sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Natalio Burd.

El insólito choque sucedió ayer jueves 3 de septiembre entre una bicicleta Venzo y una motocicleta Zanella 250 cc en la intersección de las calles Nahuel Huapi y Reinaldo Moya , en la segunda meseta de Centenario. El siniestro ocurrió pasadas las 14:30 horas y motivó un rápido operativo policial para asistir al joven y al adolescente.

Según informó el medio local Centenario Digital , el incidente tuvo lugar cuando el conductor de la motocicleta transitaba por la calle Moya con dirección norte-sur y el adolescente de 13 años a bordo de la bicicleta se movilizaba en la misma dirección.

La mecánica del choque habría sido cuando el motociclista intentó realizar una maniobra de sobrepaso del ciclista y en el trayecto, terminó rozando la bicicleta. Eso provocó que el adolescente perdiera el control del rodado e impactó con fuerza contra la calzada.

El choque sucedió en la intersección de las calles Nahuel Huapi y Reinaldo Moya.

El adolescente cayó con fuerza a la calzada y fue trasladado al hospital

La violencia del impacto le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo que motivaron su traslado de emergencia en un auto particular hacia la guardia del Hospital Natalio Burd.

El incidente motivó un rápido operativo policial con los efectivos de la Comisaría 52, Tránsito Villa Obrera y el personal médico del Hospital de la localidad.

El hecho sucedió cerca de la segunda rotonda de Centenario. Sebastian Fariña Petersen

El conductor de la moto no tenía licencia de conducir

Los agentes le realizaron un test de alcoholemia al motociclista, el cual arrojó como resultado negativo. Sin embargo, cuando se le solicitó la documentación obligatoria, no contaba con licencia de conducir y por ello, los uniformados lo multaron.

Las autoridades no brindaron detalles sobre la evolución de la salud del adolescente de 13 años y tampoco si continúa hospitalizado.

Una motociclista sufrió un fuerte choque en Ruta 7 y debió ser hospitalizada

Esta mañana hubo un accidente de tránsito con una persona lesionada en el tercer puente y Ruta 7 que requirió la asistencia de una ambulancia. Se trata de una mujer de 29 años que resultó gravemente lesionada.

Según informó la Policía a LM Neuquén, la dinámica del siniestro comenzó cuando la motociclista circulaba por Ruta 7 desde Centenario hacia Neuquén. Por su parte, la automovilista, una mujer de 44 años circulaba a bordo de una Volkswagen Surán por el Tercer Puente de este a oeste.

En cuanto a las lesiones informaron que la conductora de la moto sufrió traumatismos en ambas piernas, siendo la más dolorosa la lesión en la pierna izquierda. Por este motivo acudió una ambulancia que la trasladó al hospital Natalio Burd.

Por su parte, el tránsito permanece con desvíos en ambas arterias mientras se realizan las pericias pertinentes.

Peligroso sobrepaso en la Ruta 7: un motociclista quedó internado

Un impactante accidente de tránsito se registró el martes 25 de agosto sobre la Ruta 7, en el sector que divide Vista Alegre Sur y Norte, frente a la empresa Andino. Un vehículo que intentó hacer un adelantamiento, chocó contra una moto y le provocó graves heridas al conductor del rodado menor, que debió ser trasladado de urgencia al hospital Natalio Burd.

El incidente se registró cerca de las 7:40, entre Vista Alegre Sur y Norte, cuando un vehículo Renault Sandero, conducido por una mujer de 33 años que viajaba con una nena de 11 años de acompañante, intentó realizar un adelantamiento y terminó chocando contra una motocicleta Keller 200 cc que circulaba en el mismo sentido.

El impacto del vehículo provocó que el rodado menor perdiera el control, lo que generó que la moto termine derrapando y cayendo sobre la banquina. El motociclista sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo, lo que movilizó un rápido operativo de emergencia para trasladar al herido en ambulancia hacia el Hospital Natalio Burd.

El motociclista fue trasladado al Hospital Natalio Burd

Según informó el medio local Centenario Digital, durante el operativo se hizo presente el personal de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera. Los agentes llevaron adelante el secuestro de la motocicleta y llevarla al destacamento para preservar el rodado para las posteriores pericias accidentológicas, determinar la mecánica del incidente y establecer eventuales responsabilidades.