Un peligroso delincuente entró a una casa, amenazó al dueño, reconoció la culpa y fue condenado

La Justicia de Neuquén sentenció a un hombre a cumplir una pena por tres hechos delictivos. Se trata de un sujeto que además fue declarado reincidente.

La Justicia de Neuquén condenó a cuatro años de prisión efectiva a Luciano Nicolás Riquelme , un peligroso delincuente con antecedentes que, además, estuvo prófugo . La sentencia contempla tres hechos delictivos ocurridos el año pasado.

La condena se resolvió durante una audiencia de procedimiento abreviado en la que la asistente letrada Nadia Pérez presentó un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa.

Riquelme reconoció su responsabilidad en los tres legajos y aceptó una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

El juez Luciano Hermosilla homologó el acuerdo, declaró al acusado penalmente responsable por los delitos atribuidos y, debido a sus antecedentes, declaró su primera reincidencia.

El delincuente estuvo prófugo

Riquelme, de 31 años, es un conocido ladrón. Anteriormente había recibido una condena firme dictada por la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén.

Mediante la sentencia de acuerdo pleno N° 11130, del 29 de febrero de 2024, había sido condenado a un año y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de una serie de delitos contra la propiedad.

Sebastián Fariña Petersen

Entre los hechos que integraron aquella sentencia figuraban el hurto de un vehículo dejado en la vía pública, robo simple, robo agravado en grado de tentativa y encubrimiento.

El cómputo judicial había establecido que esa pena se extinguiría el 12 de octubre de 2025, mientras que la libertad condicional estaba prevista para el 12 de octubre de 2024 y la libertad asistida para el 12 de julio de 2025.

Tiempo después, en mayo de 2026, la Policía de Neuquén difundió un pedido de ubicación y aprehensión para dar con Riquelme, quien se encontraba prófugo junto a otro delincuente. .

Los tres nuevos hechos por los que fue condenado

Los episodios que derivaron en la condena reciente fueron cometidos entre agosto y noviembre de 2025 en Neuquén capital e incluyen los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, robo agravado por escalamiento y portación ilegal de un arma de fuego, en concurso real con violación de domicilio y amenazas agravadas.

El primero ocurrió el 25 de agosto de 2025. Según la acusación, Riquelme recibió y mantuvo en su poder una motocicleta Mondial que había sido sustraída de la vía pública en Almirante Brown al 500.

Personal de la Comisaría 41 lo interceptó cuando circulaba sin casco ni patente. El hombre intentó escapar, pero finalmente fue demorado. Al revisar el vehículo, los efectivos comprobaron que el tambor de encendido estaba puenteado y procedieron a secuestrar la motocicleta.

El segundo episodio ocurrió el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:45, cuando Riquelme llegó hasta una vivienda ubicada en un barrio neuquino.

Para ingresar al patio escaló una medianera de 2,10 metros, rompió los candados de un sector de resguardo y sustrajo dos bicicletas. Las cámaras de seguridad registraron tanto el ingreso como la salida del lugar y una de las bicicletas pudo ser recuperada posteriormente.

Entró a una casa, apuntó al dueño y lo amenazó

El tercer hecho ocurrió apenas unas horas después, durante la mañana del 9 de noviembre de 2025. Cerca de las 9, Riquelme ingresó sin autorización a una vivienda ubicada en otro barrio de la ciudad de Neuquén.

Una vez dentro de la propiedad, fue sorprendido por el dueño de la casa y quedó acorralado por los perros de la víctima. En ese momento, extrajo un revólver calibre 22, apuntó al hombre al pecho y lo amenazó.

El propietario logró quitarle el arma y, con la colaboración de un vecino, redujo al intruso hasta la llegada de la Policía.

Posteriormente, una pericia balística determinó que el revólver calibre 22 era apto para efectuar disparos. Además, un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estableció que Riquelme no contaba con la correspondiente autorización para portar el arma.

Durante la audiencia realizada, Riquelme reconoció su responsabilidad por estos tres hechos y prestó conformidad con la pena propuesta por las partes.

La fiscalía también pidió que quedara detenido inmediatamente mediante la renuncia a los plazos de impugnación. La defensa, sin embargo, se opuso a ese punto y decidió utilizar los diez días hábiles previstos legalmente para procurar resolver previamente las condiciones de alojamiento del condenado.

Finalmente, el juez Hermosilla homologó el acuerdo y le impuso cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, además de declarar su primera reincidencia.