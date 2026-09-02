Escándalo: un jugador del Real Madrid fue condenado por conducir alcoholizado en España

El futbolista fue condenado por cometer un delito contra la seguridad vial en el sur de Gran Canaria.

Un jugador de Real Madrid recibió una dura noticia este miércoles: fue condenado por manejar en estado de ebriedad en el sur de Gran Canaria . Según se supo, el hecho tuvo lugar el pasado 16 de agosto cuando fue frenado en un control mientras manejaba su lujoso Porsche en una zona de ocio.

En el control de rutina, al que fue sometido aún sin haber realizado maniobras peligrosas ni conducir de forma temeraria, afirmó que el jugador tuvo un porcentaje de 0,90 mg/l de alcohol en sangre, cuando la tasa máxima es de 0,35% (es decir, casi cuadriplicó el máximo permitido).

Fue Raúl Asencio , defensor del Real Madrid que atraviesa una lesión, quien recibió la condena tres días después, después de un juicio rápido en San Bartolomé de Tirajana , por cometer un delito contra la seguridad vial .

La decisión de la Justicia fue imponerle una multa de 14.400 euros (lo que representa una cuota diaria de 120 euros durante cuatro meses) y el retiro del permiso de conducir durante ocho meses.

El otro problema judicial de Asencio

El futbolista tendrá los días 3,4 y 7 de septiembre el juicio en Las Palmas de Gran Canaria junto a los exjugadores Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García debido a una "acusación provisional por dos delitos de revelación de secretos, delitos contra la intimidad y distribución de pornografía infantil para los que la Fiscalía pide dos años, seis meses y un día de cárcel y una multa", según contó el diario Marca.

Sobre esto, el jugador no tuvo participación en los hechos como tampoco en la grabación pero sí en un presunto delito de distribución de imágenes. Entre la información que se conoció, se conoció que la Fiscalía podía dar marcha atrás con la acusación si Asencio pedía perdón a las víctimas en el juicio.

Ante eso, las perjudicadas aceptaron esas disculpas y cobraron las indemnizaciones correspondientes, pero "no pudieron archivar la causa antes del juicio, al ser semipúblico, por lo que la prueba se tiene que practicar en el plenario", cita el mencionado medio español.

Mercado de pases: Manchester City presentó a Enzo Fernández con un tremendo video

El pase de Enzo Fernández al Manchester City fue una de las novelas del mercado de pases europeo. Finalmente, el Chelsea accedió a negociarlo por un dinero que se convirtió en récord para la Premier League: 140 millones de euros por el volante argentino.

El conjunto ciudadano lo presentó a través de sus redes sociales, con un video con algunas frases fuertes, como "Los grandes no esperan el momento, lo crean", y con un repaso por los anteriores argentinos que vistieron la camiseta, como Sergio Agüero, Julián Álvarez y Pablo Zabaleta.

Introducing our new Argentinian Blue pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

El club también compartió algunas fotos del detrás de escena de la firma de Enzo, con imágenes del argentino probándose su nueva camiseta y conociendo las instalaciones.

En sus primeras palabras como jugador del City, Enzo fue contundente, manifestando que es "uno de los clubes más laureados de los últimos años en Inglaterra".

Además, aseguró: "Si repasas el plantel, el City cuenta con una calidad enorme en cada línea. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un jugador aún mejor". Y agregó: "Cualquiera que haya trabajado conmigo sabe lo duro que entreno día a día y todo lo que entrego en cada partido".

Sobre sus objetivos, el volante campeón del mundo fue claro: "Mi objetivo es devolver en el campo toda la confianza que han depositado en mí tan pronto como sea posible".

"ES EL CLUB MÁS LAUREADO DE INGLATERRA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS"



Las primeras palabras de Enzo Fernández como nuevo refuerzo del Manchester City



"Si repasás el plantel, el City cuenta con una calidad enorme en cada línea. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y… pic.twitter.com/3cvQR3y5N8 — Diario Olé (@DiarioOle) September 1, 2026

El pase récord de Enzo Fernández

La operación del volante al City tiene una particularidad histórica: los 125 millones de libras igualarían el récord del traspaso más caro de la historia de la Premier League, establecido por Alexander Isak en su pase de Newcastle a Liverpool. Por lo tanto, Fernández quedaría en lo más alto del ranking de las transferencias más costosas del fútbol inglés.

Además, queda en una posición histórica en las transferencias más caras de la historia, por detrás de Neymar y Mbappé al PSG, y Dembele al Barcelona. Enzo suma un gran dinero en pases, ya que en su momento fue vendido del Benfica al Chelsea por más de 120 millones.

BOMBA: ENZO FERNÁNDEZ ES NUEVO REFUERZO DEL MANCHESTER CITY



El mediocampista argentino dejará Chelsea por una cifra cercana a los 140 millones de euros. pic.twitter.com/FWndgE3MMW — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

River percibirá alrededor de 6 millones de dólares por derechos de formación de este histórico pase. La institución de Núñez había percibido 10 millones de euros netos por el 75% del pase cuando lo vendió a Benfica, más 4 millones en bonos por objetivos cumplidos y la plusvalía. Después, cuando pasó del club portugués a Chelsea, le entraron 31,7 millones de euros netos gracias al 25% de la plusvalía o porcentaje del pase que se había guardado, más 4,2 millones de euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Uno de los factores que habría resultado determinante para concretar la llegada del argentino al City es Enzo Maresca, actual entrenador del equipo y viejo conocido de Fernández. El italiano dirigió al mediocampista durante su etapa en Chelsea y ambos compartieron el plantel que conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes. La posibilidad de volver a trabajar juntos habría sido uno de los motivos por los que el futbolista se inclinó por la propuesta del conjunto de Manchester.