Hinchas entraron a la cancha para pegarle a sus propios jugadores

Ocurrió en un partido de Danubio de Uruguay, uno de los equipos tradicionales del vecino país.

Una situación ocurrida en Uruguay en las últimas horas recordó lo que vivió River en 2011, cuando en la promoción contra Belgrano sus hinchas agredieron a sus propios jugadores . El encuentro por la Copa AUF Uruguay disputado en el Estadio Charrúa entre Montevideo City Torque y Danubio terminó en medio de graves incidentes.

Cuando transcurrían tres de los cuatro minutos de adición y el equipo franjeado caía por 2 a 0, la tensión acumulada por la crisis del descenso y los constantes insultos desde la tribuna derivaron en la invasión del campo de juego por parte de un grupo de parciales.

Durante la transmisión oficial solo se observó el momento en que un fanático irrumpió hasta el centro de la cancha para empujar a un futbolista antes de que la cámara desviara la imagen hacia la tribuna.

Sin embargo, filmaciones difundidas desde las gradas permitieron reconstruir la secuencia con mayor detalle: un hincha encapuchado saltó el tejido perimetral —seguido por al menos dos personas más—, agredió a los futbolistas Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez, y posteriormente se enfrentó a golpes con el arquero Mauro Goicochea.

Ante las corridas en el césped y los intentos de más simpatizantes por trepar los alambrados entre gritos de incitación de la tribuna, la policía ingresó al césped para controlar la situación. El episodio enrarece aún más el clima institucional a días del próximo compromiso de Danubio en Jardines del Hipódromo frente a Peñarol.

Los hinchas de Danubio entraron a la cancha a pegarle a los jugadores y terminaron cagados a palo jajajaj pic.twitter.com/IiGO5jpDVh — Trezzista de Trezza (@bolso_zurdo) September 2, 2026

A raíz de estos hechos, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales convocó a una reunión de urgencia para analizar la posible paralización del torneo. El gremio cuenta con el antecedente de julio, cuando suspendió la actividad tras la agresión sufrida por Jean Martínez (Rentistas) a la salida del clásico frente a Cerrito, medida que fue levantada tras pactar con la AUF un refuerzo en los protocolos de seguridad para los planteles.