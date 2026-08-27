Tragedia: murió un hincha en el Más Monumental tras la eliminación de River

A solo minutos de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe en el Monumental , un hincha del club falleció en lo que fue una noche marcada por la tensión y los reclamos de los simpatizantes. El hecho ocurrió en el acceso a la tribuna San Martín Baja , donde se activó un pedido de auxilio para socorrer a un hombre de 68 años que sufrió una descompensación . Según las primeras versiones, la víctima habría padecido un episodio cardíaco .

Los efectivos policiales que estaban en el lugar brindaron asistencia y luego se solicitó la intervención del SAME . Sin embargo, el hombre no reaccionó a las maniobras de reanimación y su deceso fue confirmado minutos después por una médica del servicio privado de asistencia del club . Esto derivó en la intervención del personal judicial para dar inicio a las actuaciones correspondientes .

En este contexto, se abrió una investigación para determinar con exactitud las circunstancias del hecho . La causa quedó a cargo de la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez , bajo la conducción del doctor Campagnoli y con la Secretaría del doctor Molinari , quien labró actuaciones por "averiguación de causales de muerte" .

El trágico suceso se sumó a una noche que ya venía cargada de malestar entre los hinchas y la dirigencia de River. Con el equipo golpeado por los malos resultados y un clima de reprobación creciente, la eliminación desató una protesta en el hall del Monumental, donde se corearon cantos contra el presente institucional, como: "A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie" y "cantemos todos para que vuelva Ramón".

EL HINCHA DE RIVER PIDIÓ "QUE SE VAYAN TODOS" Y POR LA VUELTA DE RAMÓN DÍAZ



️ "Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo..." se escuchó en el hall del Monumental



También hubo cánticos para que el "Pelado" reemplace a Coudet pic.twitter.com/dBiIriitrA — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 27, 2026

Las protestas de los simpatizantes

En imágenes que circularon tras el partido, se vio a un grupo de simpatizantes concentrados en el sector interno del estadio, con gritos y empujones. Parte de la secuencia también mostró intentos por restringir el paso, lo que elevó aún más el descontento.

En el plano estrictamente futbolístico, la derrota volvió a dejar interrogantes sobre el ciclo de Coudet. Tras el 0-0 en la ida, River logró ponerse en ventaja en el Monumental con un gol de Sebastián Driussi en el complemento, y en algunos pasajes pareció encaminar la clasificación. Pero un penal sancionado por mano de Lucas Martínez Quarta le permitió a Franco Fagúndez establecer el 1-1 definitivo y forzar la definición desde los doce pasos. Allí, la serie se extendió hasta un 8-7 a favor del conjunto colombiano, con 22 remates ejecutados y con el arquero Weimar Asprilla como una de las figuras destacadas de la noche.

Mientras los incidentes ocurrían en los accesos del estadio, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo mantuvo una reunión a puertas cerradas con el técnico en los vestuarios una vez finalizado el partido. El encuentro se extendió hasta altas horas de la madrugada del jueves, pero no se tomó ninguna determinación definitiva acerca del futuro del DT.

Se espera que durante la mañana de este jueves haya un nuevo diálogo para resolver qué pasos seguir de cara al entrenamiento vespertino del plantel. Los futbolistas están citados para las 15:30 en el River Camp, donde Coudet se despediría del grupo. No está claro si habrá recisión o lo echarán, pero la información concreta que trascendió es que no sigue en el cargo.

Malos números

El registro del ciclo de Coudet al frente del Millonario muestra 14 victorias, 4 empates y 9 caídas, con hitos negativos como la temprana eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi, la irregular campaña en el torneo local y un panorama cada vez más complejo para clasificar a competencias internacionales en 2027.