El Chacho Coudet suspendió la conferencia de prensa y tiene las horas contadas en River

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, por penales, a manos de Independiente Santa Fe, el técnico no habló con los medios.

En medio de un año pésimo en cuanto a resultados, River sumó otro fracaso, Empato 1 a 1 de local ante Independiente Santa Fe, que después lo eliminó en los penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana . En la previa del encuentro de vuelta, había una idea instalada: si el Millo quedaba afuera, el ciclo del Chacho Coudet se terminaba.

Tras el resultado adverso, el entrenador suspendió la conferencia de prensa y mantiene un encuentro con los dirigentes en la zona de vestuarios del Más Monumental.

Mientras tanto, los hinchas piden, en su gran mayoría, la salida del técnico, tanto en las cámaras de la televisión a las afuera del estadio como en las redes sociales. Las especulaciones son muchas y la sensación es de ciclo cumplido.

La fuerte frase de Beltrán bancando a Coudet

"100% con Coudet. El respaldo con el cuerpo técnico es total. Él tiene una frase muy particular que es que él te acompaña a la puerta del cementerio y entra. Él entra con nosotros y nosotros con él, de esta salimos todos juntos", fue la declaración del arquero Santiago Beltrán después del partido.

El pibe, que atajó tres penales y erró el suyo en la definición desde los doce pasos, respaldó al Chacho.

"El grupo muy unido y está convencido que va a salir de esto, que lo vamos a dar vuelta y el final del año va a ser muy bueno", agregó.

"ÉL TE ACOMPAÑA HASTA EL CEMENTERIO Y ENTRA. NOSOTROS VAMOS A ENTRAR CON ÉL" la banca TOTAL de Santiago Beltrán para el Chacho Coudet tras la eliminación de River de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/uZhWdNYO6y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

Nota en desarrollo.-