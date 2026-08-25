Fuertes noticias en River: dura baja para la Copa Sudamericana y rescisión de un borrado

Coudet pierde a un futbolista para la revancha, a la par que se va un campeón del mundo del Millonario.

El futbolista de River que se pierde la revancha ante Independiente Santa Fe.

River recibe en el Monumental a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana . La ida fue empate en cero, a pesar de que el Millonario sufrió bastante y el Chacho Coudet terminó valorando el resultado.

Tras las dificultades para armar el once titular en Colombia, por la ausencia de los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que estarán disponibles para este miércoles, el entrenador sufre la baja de otro defensor: Lautaro Rivero .

El zaguero central sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último entrenamiento, y quedó afuera de la convocatoria. De todas formas, Coudet ya había decidido que sería suplente, porque comenzarán en cancha Martínez Quarta y Otamendi.

Lautaro Rivero, titular como zaguero por izquierda en la improvisada defensa que paró Coudet en Bogotá ante la baja de los laterales, sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último entrenamiento y será baja para el duelo de este miércoles ante… pic.twitter.com/OQoPnmKZwG — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2026

El once que prepara el entrenador será con lo mejor que tiene a disposición: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Germán Pezzella rescinde con River

Hace pocos minutos, se confirmó que uno de los borrados del Millonario, que fue de los que más llamó la atención al no ser parte de la pretemporada, rescinde su contrato de común acuerdo. Se trata de Germán Pezzella, uno de los campeones del mundo que regresó a su club formador, pero no estuvo a la altura del nivel de su carrera.

La institución lo confirmó a través de un comunicado en sus redes sociales: "El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina".

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte… pic.twitter.com/GJplPWqGU4 — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026

Minutos antes, el propio jugador había hecho un posteo en su Instagram, con una imagen besando el escudo de la camiseta y con un texto emotivo: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo".

"HASTA EL FINAL DE NUESTRAS VIDAS, LOS AMO"



Germán Pezzella se despidió de River con un sentido mensaje en sus redes sociales. pic.twitter.com/sTwF4gkQal — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

El posteo de Lucas Martínez Quarta en el medio de las críticas

Lucas Martínez Quarta quedó nuevamente en el centro de las críticas después del empate 2-2 de River ante Vélez, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, casi 24 horas después del partido, el defensor decidió expresarse de una manera indirecta: compartió en sus historias de Instagram un texto de Ariel Villasante sobre la importancia de no dejarse llevar por los cuestionamientos y continuar adelante.

El mensaje elegido por el futbolista comienza con una frase contundente: “Que hablen”. Luego continúa: “Van hablar cuando te vayas, cuando te quedes, cuando cambies, cuando te equivoques, cuando empieces de nuevo. Van a hablar incluso cuando hagas las cosas bien, porque la gente siempre encuentra algo que decir sobre la vida de los demás”.

El posteo de Martínez Quarta tras la crítica de los hinchas de #River por su rendimiento. pic.twitter.com/PKKOZXAB19 — Banda Roja (@BandaRoja_) August 24, 2026

La publicación apareció después de una noche complicada para el conjunto de Eduardo Coudet. River ganaba con comodidad frente a Vélez, pero terminó dejando escapar dos puntos por errores propios, situación que volvió a generar cuestionamientos hacia varios futbolistas, entre ellos Martínez Quarta, que perdió de arriba con Lanzini en el empate del Fortín.