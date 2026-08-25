El nuevo y duro cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks.

El futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid genera acalorados debates en los programas deportivos. El tema explotó nuevamente después de que Diego Simeone evitara hablar a fondo del tema en conferencia de prensa. A partir de esa evasiva del Cholo, en ESPN se dio un nuevo cruce entre Diego Latorre y Diego Chavo Fucks , con reproches, chicanas y una discusión de fondo sobre el rol del delantero, el poder de los jugadores y la responsabilidad del entrenador.

Latorre fue el primero en marcar una posición tajante sobre el conflicto. “Cuando llegan a este grado las relaciones es conveniente que se vaya”, lanzó. Y enseguida redobló: “No hay otra alternativa”. Para el ex futbolista, además, faltó una defensa pública más contundente hacia Julián Álvarez: “Me hubiese gustado que el Cholo lo defienda un poco más públicamente y el club también”. En la misma línea, remató: “Alguna razón tiene que haber para que el jugador no quiera seguir”.

El Chavo Fucks, sin embargo, intentó bajar el tono de esa interpretación y planteó un paralelo con el pasado reciente de Julián. “Acá tenemos que separar los tantos porque lo mismo le pasó con Guardiola”, dijo en torno a su salida del Manchester City. Pero Latorre no le dejó pasar la comparación: “No, no, con Guardiola fue porque era suplente. Acá hay otro asunto”.

Lejos de retroceder en su argumento, el periodista profundizó su idea. “No... Lo mismo le pasó con Guardiola en el cruce de declaraciones. Estaba en la Copa América: ‘Vamos a ver cuando llego qué pasa’, Guardiola lo escuchó y le dijo: ‘Bueno, cuando termine de pensar que hable con Txiki y vamos a ver qué hacemos’”. Y marcó una diferencia central con la situación actual: “Acá es un jugador fundamental del equipo”.

El tenso ida y vuelta entre los panelistas

Sobre ese punto, el Chavo Fucks defendió con fuerza la gestión de Simeone y rechazó que el conflicto tenga que ver con una mala utilización futbolística del delantero. “Él forzó su salida del City porque jugaba Haaland y jugaba de otra cosa". Para reforzar su argumento, incluso lo trasladó al fútbol argentino con una comparación provocadora: “Pensalo en el fútbol local. Un tipo juega en Boca y dice: ‘Mi sueño es jugar en Peñarol de Montevideo’, y tiene dos años más de contrato, y fuerza la salida. ¿Querés que los hinchas de Boca no lo puteen?”.

Diego Latorre, en cambio, insistió en que detrás del conflicto hay un problema mucho más profundo que el puesto o la cantidad de minutos. “Eso es lo que se ve; detrás de eso lo que dice Julián es que no le gusta la forma de jugar del Cholo Simeone”, afirmó. Cuando Fucks le recordó que el delantero firmó un contrato largo con el club, la respuesta del comentarista fue filosa: “Pero firmó un contrato de cuatro años. ¿Pero qué es, rehén entonces?”, retrucó Gambeta.

“Yo creo que cuando llegan a este grado las relaciones, lo mejor es conveniente que se vaya. Me hubiese gustado que el Cholo Simeone lo PROTEJA un poco más a Julián Álvarez y el club también. Alguna razón tiene que haber para que el jugador no quiera seguir” - Diego Latorre https://t.co/V1nFEY7jC4 pic.twitter.com/gMKWoWxGsz — PaseClave (@paseclave__) August 25, 2026

A partir de ahí, la discusión empezó a subir de temperatura y se volvió personal. Fucks disparó: “El representante le tiene que decir ‘hablá con el entrenador’. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta el entrenador... con el otro, con el que nos gusta a vos y a mí, que creo que es el mejor de todos...”. Latorre lo frenó en seco: “A vos no te gustaba, vos te subiste después, pero no importa”.

Fucks respondió con una frase que encendió todavía más el debate: “Porque leí y aprendí, tuve lo que por ahí vos no tenés, que es la inquietud de saber por qué lo quieren tanto”. Latorre no se la dejó pasar: “¿Vos decís que yo no tengo esa inquietud?”. “Exacto”, contestó Fucks. Y ahí llegó el contraataque: “A mí me parece que vos no lo tenés, que te das vuelta como una media. Vas atrás del éxito”.

La fuerte frase de Latorre

En medio del cruce, el Chavo Fucks hizo una observación más general sobre el periodismo deportivo: “Yo hablo del periodismo, vos ni siquiera querés ser un comunicador y vos despreciás el periodismo”. La respuesta fue directa: “Yo desprecio a los tipos que piensan con tu lógica”.

Aun así, Fucks insistió con su punto de fondo: “Es muy difícil hablar con los periodistas cuando hablás de jugadores de la Selección argentina, es muy complicado. Firmo todo lo que dijiste de Julián Álvarez, que es un buen tipo, un gran profesional, jugó muy bien en Atlético Madrid, la rompió. Pero tenemos que ver la otra parte. Tenés un contrato. Los contratos cuando no te cumple el club es un quilombo; cuando vos no los cumplís...”.

Latorre volvió a la carga y hasta deslizó que su colega tiene una mirada hostil hacia los futbolistas. “Vos le tenés bronca a los jugadores de fútbol, no sé por qué, porque ganan mucho, porque son famosos...”. Fucks negó eso de plano: “No le tengo bronca, ha cambiado el mundo de cuando vos jugabas”. Pero Latorre siguió: “Vos aplicás tu lógica, no me lleves por delante porque yo te escuché”.

A partir de ahí, la discusión se corrió hacia el poder que hoy tienen los futbolistas frente a los clubes. “Ahora los jugadores tienen más poder que cuando vos jugabas”, sostuvo Fucks. “Y está perfecto que lo tengan, porque son ellos los que juegan. ¿Qué querés, que lo tenga un directivo el poder? Vos aplicás tu lógica a los jugadores y no aplicás la misma lógica a los dirigentes, que cuando tienen que echar a un entrenador lo echan, cuando tienen que echar a un jugador lo echan y cuando tienen que hacer lo que les conviene lo hacen. Ahora no te cierra eso”, respondió Latorre.