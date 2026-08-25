Sin Toviggino pero con muchos dirigentes, se presentó en Neuquén el Torneo Regional Amateur

El presidente del Consejo Federal no asistió, pese a la información que había trascendido en la previa.

La presentación se realizó en el auditorio del MNBA de Neuquén, con presencia de dirigentes de las ligas del interior del país.

Pese al dato que había llegado a este medio la semana pasada, Pablo Toviggino no se hizo presente en la presentación del Regional Amateur . El presidente del Consejo Federal y mano derecha de Claudio Tapia, finalmente no apareció en el puntapié inicial que AFA le dio al torneo de la cuarta categoría, que comenzará este próximo fin de semana.

La reunión se realizó en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde dirigentes de las ligas del interior del país se congregaron este martes por la tarde. El anfitrión fue Néstor Mingot, presidente de Lifune, quien acaba de renovar su mandato al frente de la liga neuquina.

"Las dos cosas muy importantes. Esto es un hecho histórico para nosotros, así que muy emocionado y contento . Todo el ámbito del fútbol está presente, de distintas regiones. Gente de Misiones, Tucumán, Mendoza, la Patagonia completa. La verdad que feliz de poder recibirlos", declaró Mingot a LM Neuquén.

Además, el máximo referente de Lifune valoró que "hay dirigentes importantes de todo el país, con todas las regiones representadas con los delegados nacionales".

Néstor Mingot, presidente de Lifune Maria Isabel Sanchez

Sobre la posible llegada de Toviggino, dejó en claro su posición: "Es muy difícil, no estaba previsto. Surgieron esas versiones y nosotros nada podemos hacer ahí", al mismo tiempo que avisó: "ojalá se de a futuro, las puertas están abiertas":

También se lo vio a Carlos Roja, de la Liga Confluencia, junto a Javier Treuque, vicepresidente de AFA y secretario general del Consejo Federal.

Javier Treuque, vicepresidente de AFA y secretario general del Consejo Federal. Maria Isabel Sanchez

"Fue una charla que tuvimos con Néstor hace algunos días y nos pusimos a trabajar para concretar esto. Para nosotros la ciudad de Neuquén es referente en el deporte y en la Patagonia. Por eso hoy nos recibe y estamos satisfechos con todo lo que viene realizando la provincia", sostuvo Treuque.

Por el gobierno neuquino también estuvo la Ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz y el secretario de Deportes y Actividad Física de la Municipalidad, Mauricio Serenelli.

Ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz Maria Isabel Sanchez

Además, jugadores, árbitros, presidentes y representantes de distintos clubes de la región y ligas del país le otorgaron el marco que el Consejo Federal intenta darle a estos encuentros. Entre 150 y 200 personas poblaron el auditorio.

Entre otros detalles, el árbitro neuquino Darío Herrera, que lleva más de una década en primera división y viene de dirigir el Mundial 2026, envió un video saludando.

Maria Isabel Sanchez

Cómo se jugará el Regional Amateur

El Regional Amateur es la cuarta categoría del fútbol argentino, pero a partir del 2027 pasará a ser la quinta, ya que debutará el flamante Torneo Argentino del Interior, que pasará a ocupar el lugar que tenía el viejo Federal B.

Esta modificación es una de las últimas realizadas por la gestión que encabeza Toviggino y también modifica el calendario del corriente año, ya que el Regional comenzará más de un mes antes que lo que ocurría en años previos y finalizará antes de las Fiestas, cuando antes terminaba en febrero.

Las características del Regional Amateur que se presentó en Neuquén

En el certamen que comenzará el fin de semana del 30 de agosto, serán 242 participantes contra los más de 330 que tuvo la pasada temporada.

El torneo se divide en ocho regiones y la Patagónica tendrá 43 equipos divididos en siete zonas de tres y cinco de cuatro.

Los ganadores de cada región irán a las cuatro finales para subir al Federal A y quienes pierdan esos partidos decisivos se meterán en el Torneo Argentino del Interior 2027.

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