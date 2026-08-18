Salieron las zonas y el fixture para el Regional Amateur: cambiaron el "grupo de la muerte"

Este año, el certamen tendrá menos participantes a nivel nacional, pero sigue siendo el torneo más convocante del país.

En las últimas horas del lunes feriado salieron los grupos del Regional Amateur para su edición 2026, que comenzará el fin de semana del domingo 30 de agosto, con alta participación de equipos zonales. El formato de disputa será similar al de la temporada pasada, con el agregado de que los cuatro perdedores de la finales por el ascenso al Federal A se clasificarán al flamante Torneo Argentino del Interior , la nueva divisional creada que pasará a ser la cuarta categoría nacional a partir de 2027 .

La incorporación del Torneo Argentino llevó al Consejo Federal a modificar el calendario, por lo que el Regional comienza más temprano que en los años anteriores y los boletos para el Federal A se definirán antes de las Fiestas.

En el certamen que está próximo a comenzar, serán 242 participantes contra los más de 330 que tuvo la pasada temporada.

El grupo de la muerte

En el ambiente futbolero de Neuquén y Río Negro se habla del "grupo de la muerte" en principio integrado por San Patricio del Chañar, La Amistad de Cipolletti, Deportivo Roca y Atlético Regina.

Los cuatro representan plazas fuertes para la categoría, con planteles que ya han llegado lejos, de hecho el conjunto cipoleño perdió en febrero de este año la final por el ascenso ante FADEP de Mendoza, en un partido muy polémico.

Sin embargo, llegando al mediodía del martes, la página de Ascenso del Interior, el medio que responde al Consejo Federal, hubo una modificación y Regina pasó al grupo de Unión Alem Progresista de Allen, que ocupó su lugar.

Omar Novoa

Los cuatro integrarán la zona 11, mientras que en la 12 estarán los otros cuatro neuquinos: Alianza de Cutral Co, Independiente, Maronese y el debutante Río Grande. El Gallo viene de ser campeón de Lifune por segunda vez en nueve meses y, junto al Rojo, parten como favoritos a pasar.

Por su parte, con el cambio sobre la marcha del Consejo, Atlético Regina pasó a ocupar la zona 10 que también integran Independiente de Río Colorado y Darwing de Luis Beltrán.

El argumento de la modificación fue la cercanía geográfica, porque Villa Regina está más cerca que Allen de Río Colorado y Beltrán. La pregunta es porqué no lo vieron antes de informarle a todo el mundo. Esto dio lugar a especulaciones sobre "manoseo" de las zonas o un desconocimiento de la región.

Los otros nueve grupos tienen equipos del Valle Medio, Valle Inferior y la cordillera rionegrina, además de las otras provincias patagónicas.

El formato de disputa

Para la Región Patagónica, la clasificación desde la zona de grupos será similar a la del año pasado, pero habrá un pequeño cambio a la hora de armar los cruces.

Los dos mejores de las zonas de cuatro equipos pasarán derecho a la tercera ronda, mientras que los dos ganadores de cada grupo de tres equipos y los cinco mejores segundos, disputarán la segunda ronda.

Es decir que los que clasifiquen de las zonas 11 y 12 descansarán una ronda, mientras que en caso de salir primero o segundo de su zona, Atlético Regina jugará un cruce más.

El resto, todo igual: la fase de grupos es en formato de "liga" ida y vuelta, mientras que los cruces regionales son todos ida y vuelta. La única instancia a partido único será, como siempre, la final por el ascenso.

El Regional Amateur está dividido geográficamente en ocho zonas. Los ganadores de cada llave disputarán los cuatro partidos decisivos para buscar su boleto en el Federal A.