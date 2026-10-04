Fórmula 1: fuertes tormentas y banderas rojas antes del GP de Baréin

La lluvia alteró por completo la previa en Malasia. Hubo vueltas de reconocimiento, inconvenientes en pista y una nueva postergación de la largada.

Se demoró la largada del GP de Baréin de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 , correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial , todavía no pudo ponerse en marcha en el Circuito Internacional de Sepang , en Malasia . Una fuerte tormenta complicó la previa, obligó a retrasar el inicio y volvió a generar incertidumbre cuando los autos salieron por primera vez a pista.

La competencia estaba programada para las 4 de la madrugada de Argentina , pero la intensidad de la lluvia impidió cumplir con el cronograma original. Antes de la vuelta de formación, los monoplazas realizaron dos vueltas de reconocimiento para evaluar el estado del circuito y las condiciones de adherencia.

Ese breve contacto confirmó las dificultades. Algunos pilotos, entre ellos Lewis Hamilton y Max Verstappen , sufrieron problemas mecánicos vinculados a las condiciones del trazado. Ante ese escenario, aparecieron las banderas rojas y la dirección de carrera resolvió postergar nuevamente la largada mientras se aguardaba una mejora.

RACE CONTROL: The starting procedure has been suspended



The drivers return to the pits #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/U6kq7wMDJ9 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

El agua acumulada y la escasa visibilidad pasaron a ser los principales factores de preocupación. La prioridad quedó puesta en determinar cuándo el circuito estará en condiciones seguras para iniciar la prueba, que todavía no tiene un horario definitivo.

La carrera se disputa en Sepang debido a que el escenario originalmente previsto para el GP de Baréin debió modificarse por la guerra en Medio Oriente.

En cuanto a la grilla, Max Verstappen había conseguido la pole position con una vuelta de 1:35.130. El piloto de Red Bull debía compartir la primera fila con Lewis Hamilton, segundo con Ferrari a tres décimas del neerlandés.

Colapinto, desde el fondo pero con confianza

Para Franco Colapinto, la espera también modifica una carrera que ya se presentaba compleja antes de la lluvia. El argentino partirá desde la última fila debido a una penalización total de 15 puestos.

Cinco lugares corresponden al incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que los otros diez llegaron por un cambio del motor de combustión interna de su unidad de potencia.

Pese a esa sanción, Colapinto había conseguido avanzar a la Q2 durante la clasificación. Una vez allí decidió no arriesgar, consciente de que las penalizaciones lo enviarían igualmente al fondo. En las prácticas libres había terminado 19°, 22° y 9°, respectivamente, con una mejora marcada en la tercera sesión.

El argentino, sin embargo, se mostró optimista de cara a la competencia. “Creo que se puede remontar”, afirmó después de la clasificación. Además, destacó que Sepang ofrece oportunidades por sus características: “Es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso”.

Colapinto también explicó que el equipo trabajó pensando en conservar alternativas para la carrera. “Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”, sostuvo.

Por ahora, cualquier estrategia quedó condicionada por el clima. La lluvia tomó el protagonismo en Sepang y obligó a pilotos, equipos y público a esperar una nueva decisión de la dirección de carrera antes de que finalmente pueda comenzar el Gran Premio.