Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo y cómo ver el GP de Bahréin en Argentina

El argentino largará desde el fondo en Sepang y buscará avanzar posiciones. La actividad comenzará de madrugada y tendrá transmisión en vivo.

La Fórmula 1 disputará este domingo la carrera del Gran Premio de Bahréin , que excepcionalmente tendrá como escenario el Circuito Internacional de Sepang , en Malasia . La prueba comenzará a las 4 de la madrugada de Argentina y tendrá nuevamente a Franco Colapinto como uno de los principales focos de atención para los fanáticos argentinos.

La transmisión estará disponible en televisión a través de Fox Sports Argentina , mientras que por streaming se podrá seguir mediante Disney+ Plan Premium . La cobertura de ESPN en la plataforma comenzará desde las 3.55 , cinco minutos antes de la largada. También estará disponible mediante F1 TV .

Colapinto afrontará una carrera complicada desde el comienzo. El piloto de Alpine había terminado 15° en la clasificación , pero las penalizaciones que arrastra lo relegaron hasta el 21° puesto de la grilla . Una corresponde al incidente protagonizado en el anterior GP de Azerbaiyán y la otra al cambio del motor de combustión interna.

A pesar de la posición de salida, el argentino se mostró confiado en poder recuperar terreno gracias a las características de Sepang, un trazado con largas rectas y fuertes zonas de frenada que ofrecen oportunidades de sobrepaso.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, con Lewis Hamilton desde el segundo lugar. Detrás partirán Kimi Antonelli y Charles Leclerc, completando las primeras dos filas de una carrera pactada a 56 vueltas.

Colapinto confía en la remontada pese a las sanciones

Aunque el panorama quedó condicionado por las penalizaciones, Franco Colapinto mantuvo un discurso optimista de cara a la carrera. El argentino considera que las características de Sepang pueden darle oportunidades para avanzar si logra aprovechar las zonas de frenada y administrar correctamente los neumáticos.

“Se puede remontar”, aseguró después de la clasificación. Además, explicó por qué imagina una competencia con posibilidades de sobrepaso: “Es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso”.

El piloto también destacó el trabajo realizado pensando específicamente en el domingo. “Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”, señaló.

Una de las claves estará en la estrategia de neumáticos. Colapinto reveló que el equipo decidió conservar alternativas para la prueba principal: “Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo de todo para elegir… Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y maximizar el rendimiento del auto”.

El fin de semana había mostrado señales positivas antes de la clasificación. En la tercera práctica libre, el argentino consiguió terminar noveno y dejó buenas sensaciones, aunque posteriormente no pudo sostener ese rendimiento. “La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes, aunque después en qualy el auto se sintió un poco peor”, explicó.

Su situación, además, quedó marcada por dos sanciones diferentes. Una corresponde a las consecuencias del incidente protagonizado en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que la segunda llegó por la modificación del motor de combustión interna. Ese escenario modificó por completo su planteo para el domingo y lo obligará a apostar por una carrera de recuperación desde las primeras vueltas.