El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: la escudería que se interesó en él

Ante la inminente apertura del mercado de pilotos, hay un equipo que buscaría contratar al argentino si pierde a su principal figura.

El futuro del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 cobró una relevancia renovada dentro del mercado de pases debido a que una eventual reestructuración en la parrilla, producto de la posible partida del australiano Oscar Piastri de McLaren , abriría un abanico de movimientos estratégicos con el joven como pieza de interés para un retorno a la estructura oficial de Williams .

El respaldo del director James Vowles al argentino permanece intacto, ya que el jefe de equipo de la escudería de Grove resultó clave en la llegada del corredor de Pilar a la categoría reina durante el campeonato de 2024.

La cadena de modificaciones empezaría en McLaren : ante una salida de Piastri, la cúpula directiva a cargo de Zak Brown buscaría fichar al español Carlos Sainz , hoy en Williams junto al tailandés Alex Albon, por lo que la marcha del madrileño dejaría libre un asiento de primera línea en Williams y ubicaría a Colapinto entre los principales candidatos para tomar ese lugar.

Las condiciones del contrato marcan el ritmo de la negociación, ya que Colapinto disputará en 2027 el tercer año del acuerdo de cesión por cinco temporadas pactado con Alpine, escudería donde mantiene su titularidad.

Por esta razón, el regreso a Williams exige la activación de una cláusula de repesca o la conclusión exitosa de un pacto formal entre ambas escuderías para la temporada 2028.

A pesar de tratarse de hipótesis a mediano plazo, la alta estima de Vowles por el talento de Colapinto consolida al piloto albiceleste como la alternativa natural ante cualquier vacante inesperada entre los equipos de punta.

¿Cuándo vuelve a competir Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá su próximo desafío en el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará dejar atrás su mal momento en la Fórmula 1 ya que acumula seis fechas sin sumar puntos.

La mala racha para Colapinto comenzó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde provocó un triple abandono (incluido el suyo) en un relanzamiento, y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El próximo desafío para el argentino en la Fórmula 1 será superando mediados de noviembre, entre el 19 y el 22, cuando diga presente en el Gran Premio de Las Vegas.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas y cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.

La de este año será la tercera participación para Colapinto en Las Vegas, ya que dijo presente allí en las ediciones de 2024 y 2025 y todavía no logró sumar puntos.

En 2024 vivió uno de sus momentos más duros en la categoría, cuando protagonizó un fuerte choque durante la clasificación mientras intentaba meterse en la Q3, y el año pasado finalizó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

En lo que respecta a la presente edición, la actividad en el GP de Las Vegas comenzará el jueves 19 con la primera práctica libre a las 21:30, mientras que la segunda será a la una de la madrugada del viernes. Ese mismo día será la tercera sesión de entrenamientos, a las 21:30, y a la una de la madrugada del sábado se disputará la clasificación.

Finalmente, la acción en Las Vegas concluirá el domingo con la carrera, que está programada para la una de la madrugada.

El cronograma y horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre:

Práctica libre 1: 9:30 PM

Viernes 20 de noviembre:

Práctica libre 2: 1 AM

Práctica libre 3: 9:30 PM

Sábado 21 de noviembre:

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre: