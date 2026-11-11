El deportista argentino que compite con 20 grados más que donde entrena

Es el único albiceleste que representa al país en windsurf en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Agustín Hoffmann sigue sumando experiencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 . El argentino, único representante nacional en la disciplina windsurf , completó este miércoles 11 de noviembre una nueva jornada de competencia en la modalidad Techno 293 y consiguió mejorar su ubicación en la clasificación general.

El deportista disputó tres regatas y avanzó un puesto respecto de la jornada anterior. Ahora se encuentra en el 18.º lugar entre 24 competidores , con 145 puntos netos después de 12 pruebas disputadas.

En la actividad de este miércoles, Hoffmann terminó 16.º en la regata 10, ocupó el puesto 19 en la undécima y cerró con una buena actuación en la última, donde finalizó 14º.

Luego de la jornada, el windsurfista habló en exclusiva con Sergio Dovio, en una entrevista en la que repasó las condiciones de navegación, el desafío que representa competir en Senegal y las sensaciones de vivir su primera experiencia olímpica.

"Muy lindo, el viento fue subiendo progresivamente. En las primeras estuvo un poquito más flojo, en la última entró un poco más. Estuvo cambiando mucho el viento pero pudimos acomodarnos a las condiciones que había y hacer buenas largadas y disfrutar el día", contó sobre las condiciones que encontró en el agua.

En cuanto a las características del viento, Hoffmann reconoció que las condiciones de la jornada lo favorecieron. "A mi me beneficia mucho el viento. Casi 25 nudos, había mucho. A mi me beneficia que haya mucho o nada. Si no hay nada es mucho más físico y estuve entrenando mucho en la preparación".

El calor, otro desafío para Agustín Hoffmann en Dakar

Más allá de la exigencia deportiva, el argentino también tuvo que adaptarse a un clima muy diferente al que está acostumbrado en sus entrenamientos habituales. Hoffmann navega en el dique Potrerillos, en Mendoza, en un entorno de montaña y con temperaturas mucho más bajas.

"Lo que si es mucho calor, no estoy acostumbrado. donde navego es en medio de la montaña, en el dique Potrerillos, con frío. Hay 20 grados de diferencia, pero los primeros días nos acostumbramos", explicó.

La experiencia fuera del agua también ocupa un lugar importante en su recuerdo de Dakar. El joven destacó el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino y el trabajo de su entrenador durante la competencia.

"La experiencia olímpica, un lujo. la estoy pasando muy bien, muy linda la gente del Comité Olímpico argentino. Tengo un entrenador que es un genio, Nico, que la estamos pasando muy bien y me llevo un buen recuerdo para mi casa", expresó.

También se refirió a las condiciones de alojamiento y a la vida cotidiana en la Villa Olímpica, donde el calor sigue siendo protagonista: "Mucho calor, pero tengo un compañero de cuarto que es un crack. estamos sin aire acondicionado, con ventiladores, pero es lo que toca. Es el precio que hay que pagar por estar acá también. La comida muy bien, me gustó bastante".

Este jueves, las últimas tres regatas

La participación de Hoffmann en Dakar tendrá su capítulo final este jueves 12 de noviembre. Están previstas las regatas 13, 14 y 15, que determinarán las posiciones definitivas del windsurf masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El argentino buscará cerrar de la mejor manera su participación, después de una exigente serie de competencias frente a representantes de distintos países y de una experiencia internacional que, más allá de los resultados, ya considera inolvidable.