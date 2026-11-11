Cuáles son los 10 jugadores más caros de los Playoffs del Torneo Clausura 2026: la estrella que quedó afuera
Con todo definido en la zona definitoria del certamen doméstico, se conoció el top ten de los jugadores mejor valuados en el mercado.
El Torneo Clausura tiene todo definido luego de conocerse los resultados de la última fecha del clasificatorio que terminó coronando campeón a Boca de la Liga Profesional de Fútbol, que se rige por las posiciones de la Tabla Anual. En medio de esa estructura definitoria ya confirmada, hay ocho clubes que pelean por quedarse con el título.
En torno a esto hay también una gran cantidad de jugadores que brillan y son importantes en sus clubes, pero que a su vez también representan una fortuna económica debido a su valor de mercado. En las últimas horas se conoció un top ten de los jugadores más valiosos que tiene esta instancia del certamen, según el especializado medio Transfermarkt.
Cuáles son los jugadores más costosos de los playoffs del Torneo Clausura
1. Thiago Almada (River): 20 millones de euros
2. Tomás Aranda (Boca): 12 millones de euros
3. Santiago Beltrán (River): 11 millones de euros
4. Tobías Andrada (River): 10 millones de euros
5. Milton Delgado (Boca): 10 millones de euros
6. Ignacio Ovando (Rosario Central): 9 millones de euros
7. Ángel Correa (River): 8 millones de euros
8. Leonel Flores (Boca): 8 millones de euros
9. Lucas Beltrán (River): 8 millones de euros
10. Lautaro Di Lollo (Boca): 7 millones de euros
Todo definido: cómo quedaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura
El Torneo Clausura 2026 completó su fase regular y ya quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final. Con el cierre de la última fecha, se confirmó el cuadro de eliminación directa, que tendrá cruces atractivos y varios clásicos potenciales en las instancias decisivas. Entre ellos, un posible Superclásico, que solamente podría concretarse en la final.
Por qué Boca jugará dentro de casi tres semanas
La actividad de los octavos se desarrollará durante el fin de semana del domingo 22 de noviembre, aunque habrá una excepción: Boca recibirá a Independiente Rivadavia el miércoles 25. La modificación responde al compromiso internacional del Xeneize, que tiene previsto disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el sábado 21, en Barranquilla.
Por el lado izquierdo del cuadro, Instituto de Córdoba, que terminó primero en la Zona A, será local ante Huracán, octavo de la Zona B. En esa misma llave, River, cuarto de su grupo, recibirá a Lanús, que finalizó quinto en la otra zona. Los ganadores de ambos encuentros se medirán en los cuartos de final, por lo que el Millonario podría cruzarse con el conjunto cordobés o el Globo si consigue avanzar.
Los otros dos enfrentamientos de esa parte del cuadro serán Argentinos Juniors-Independiente y Vélez-Belgrano. El Bicho, segundo de la Zona B, jugará en su estadio frente al Rojo, que terminó séptimo en la A. Por su parte, el Fortín, tercero de ese grupo, recibirá al Pirata, que ocupó el sexto puesto de la Zona B. Los vencedores también se encontrarán en la siguiente instancia.
En el sector derecho, Rosario Central, líder de la Zona B, tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que terminó octavo en la A. Además, Defensa y Justicia, cuarto de ese grupo, será anfitrión de Barracas Central, quinto de la otra zona. Quienes superen esas eliminatorias se enfrentarán en cuartos de final y buscarán un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.
La otra parte de esa llave tendrá al campeón de la tabla anual frente a Independiente Rivadavia y a Gimnasia de La Plata contra Newell's. El Xeneize, escolta de la Zona A, recibirá a la Lepra mendocina, que terminó séptima en la B, mientras que el Lobo platense, tercero de su grupo, será local ante el conjunto rosarino, que finalizó sexto. Si ambos avanzan, podrían protagonizar un cruce de cuartos con mucho en juego.
El cuadro también deja abierta la posibilidad de algunos clásicos en las últimas rondas. River y Boca solamente podrían encontrarse en la final, mientras que el Millonario podría medirse con Independiente en semifinales. Por el otro lado, Rosario Central y Newell's tendrían la chance de protagonizar un clásico rosarino en esa misma instancia. En todos los cruces, si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 y, de persistir la igualdad, la clasificación se resolverá por penales.
Uno por uno, los octavos de final del Torneo Clausura
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Instituto-Huracán
River-Lanús
Argentinos-Independiente
Vélez-Belgrano
Rosario Central-Gimnasia de Mendoza
Defensa y Justicia-Barracas Central
Boca-Independiente Rivadavia
Gimnasia La Plata-Newell's
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